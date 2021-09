James recibe espaldarazo: ‘Está por encima de los demás’

James Rodríguez sigue siendo noticia diaria en el Everton. El club hace una buena campaña, luego de tres partidos lleva siete puntos, producto de dos triunfos y un empate, bajo el mando de Rafael Benítez.

Ya se sabe que el colombiano no es de los más cercanos al técnico español, que no se entendieron cuando ambos hicieron parte del Real Madrid y que James lleva las de perder.



Le puede interesar: (Bucaramanga vs. Millonarios: videos de las peleas entre hinchas)



Su titularidad no es que sea fija, no ha jugado, por su aislamiento al estar con un positivo por covid-19 y porque lleva pocos días entrenando, pero Benítez no lo tiene en sus planes, cuenta con él porque el cucuteño no pudo irse a otro equipo.



Sin embargo, no todos en Liverpool piensan así. Los medios de comunicación saben del valor de James, de su potencial futbolístico y lo apoyan.



El Liverpool Echo advierte que el colombiano es pieza clave en la escuadra, que es un jugador que le puede aportar mucho, como lo ha hecho.



“Está muy por encima de todos los demás en términos de un número 10 en el equipo del Everton”, señaló el diario.



De igual manera, advirtió que el Everton debería de jugar de la siguiente manera: Pickford; Coleman, Mina, Godfrey, Digne; Allan, Dououre; Iwobi, James, Grey; Calvert-Lewin o Richarlison o Rondón.



Este lunes, Everton juega contra el Burnley, pero no es seguro que James vaya de titular.



Le puede interesar: (Meluk le cuenta... (El fútbol, como las empanadas))



Deportes