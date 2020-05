Monedas de cambio: ¡James y otros tres jugadores del Madrid por Pogba!

El fin de semana del 14 de junio volverá a la acción la Liga de España, tras la crisis que ha vivido el mundo y el parón obligado a raíz del coronavirus. Y aunque aún falta esta lucha para saber cuál será el campeón del torneo local, Real Madrid ya estaría pensando en su plantilla para la próxima temporada.

Es claro que uno de los máximos deseos que ha tenido el técnico del club, el francés Zinedine Zidane, es poder vestir de blanco a su compatriota Paul Pogba, en un negocio que no ha sido capaz de cerrar y que cada vez que se abre una ventana de transferencias siempre se especula con una posible negociación.



Sin embargo, para la próxima temporada, el equipo español estaría empeñado en hacer lo necesario para que Pogba llegUe al equipo y así tener una plantilla competitiva y renovada de cara a todas las competiciones en las que participará.



Para esto, Real Madrid estaría pensando en hacer un ofertón, pero más allá del dinero incluiría cuatro jugadores a cambio del francés y en el que estaría incluído el volante colombiano James Rodríguez.



Según publica el diario 'The Sun', de Inglaterra, que Real Madrid estaría desesperado por fichar el francés y le ofrecería al Manchester United a Martin Odegaard, James Rodríguez, Lucas Vázquez y Brahim para que Pogba se vistiera de blanco.



Cabe resaltar que hace unas semanas, el diario español 'As' había asegurado que la directiva de Real Madrid estaría planeando un negocio para la salida de James y que su no continuidad en el equipo de Zidane estaría confirmada.



