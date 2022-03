James Rodríguez, el jugador insignia de la Selección Colombia en el último tiempo, lamentó la eliminación colombiana del Mundial de Catar 2022, tras el 0-1 sobre Venezuela.

“Nos quedamos afuera de una Copa del mundo y asumimos la responsabilidad. Hemos perdido puntos en casa”, dijo Rodríguez.



Le puede interesar: (Selección Colombia llora su eliminación del Mundial de Catar)

Sin excusas



Y agregó: “Quedamos fuera del Mundial con los jugadores que tenemos, no es nada justo, pero hay que seguir trabajando para los próximos cuatro años”.



James Rodríguez fue el autor del gol con el que Colombia venció a Venezuela en la última fecha, pero eso a él poco le importa.



“Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra. No hay palabras. Hemos hecho el trabajo hoy, pero cuando no dependes de ti mismo, pues es complicado”, señaló el jugador del Al Rayyan.



“Quería clasificar al Mundial, no se pudo y hay que asumir esa responsabilidad”, concluyo.



Le puede interesar: (Selección Colombia: los 5 momentos claves de la eliminación de Catar 2022)



Deportes