La verdadera razón por la que James no jugó contra Sheffield

James Rodríguez no jugó contra el Sheffield en la Liga Premier. El mismo DT, Carlo Ancelotti, dijo que estaba fatigado, algo que formó polémica porque no ha jugado mucho.

La prensa inglesa ha investigado que el tema va otro lado. Se conoció que el tema era el calendario, pues se daba por descontado la victoria contra el Sheffield.



Le puede interesar: (Las cinco razones del oso monumental de Santa Fe contra River Plate)



Y este fin de semana Everton jugará contra el Manchester City, un partido mucho más importante y en el que el colombiano puede regresar a la cancha y ayudar en un duelo difícil.



"Esta no era una noche para mentes cansadas o piernas pesadas. No era una noche para sentir dolor o el desgaste de la temporada. Goodison Park (con público) no lo permitiría. Tampoco Carlo Ancelotti", dijo Phil Kirkbride, periodista en el Liverpool Echo



Y agregó: "El entrenador del Everton supo que no era el escenario para un fatigado James Rodríguez. Por mucho que los 6.500 aficionados habrían querido verlo en persona por primera vez, Ancelotti le ahorró un partido que estaba convencido que no iba a ser bueno para él".



De igual manera, el comunicador advirtió que el tema pasaba porque era más importante el cucuteño en el juego de este fin de semana, que contra el Sheffield.



Deportes