¿Relación rota? Insisten en que Benítez no contará con James en el Everton

Cuando parecía que las aguas se habían calmado en la relación entre James Rodríguez y el DT Rafa Benítez en el Everton, ahora aparecen nuevos rumores de una posible salida del colombiano del club inglés.

Según el periodista español Edu Aguirre, uno de los más cercanos a James en su paso por el Real Madrid (y también a su empresario, Jorge Mendes), apenas comenzó la pretemporada del Everton, Benítez le dijo al colombiano que no lo tenía en sus planes.



"En el comienzo de la pretemporada, Benítez le dijo a James 'No cuento contigo, conmigo no vas a jugar'. Por lo pronto, James está buscando una salida del Everton", dijo Aguirre en el programa El Chiringuito.



Cabe recordar que James jugó en los dos partidos del Everton en la Florida Cup. Contra Millonarios fue titular, pero tuvo una floja actuación. Contra Pumas de México entró en la segunda etapa y se vio mucho mejor.

Según Aguirre, a James estaba a gusto en Everton y le gusta la Premier League, pero estaría buscando una salida si no va a tener continuidad. Cabe recordar que el goleador de Brasil 2014 acaba de cumplir 30 años.



"James está un poco decepcionado, tanto con el club como con el entrenador español: siente que no se le está tratando bien, siente que está dando todo por el Everton y que se están filtrando mensajes interesados, pensando en que James tire la toalla", agregó Aguirre.



A James le queda un año de contrato, y aunque su salario es alto, hay fórmulas para seguirle pagando.



"James siente que le están echando la gente encima, que están filtrando noticias que no son verdad para que James se vaya del Everton", agregó.



