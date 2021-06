James, en voz de Rafa Benítez: esto dijo el técnico del colombiano

En Inglaterra el nombre de Rafa Benítez sigue sonando duro para llegar a ser el director técnico del Everton, club en el que juegan James Rodríguez y Yerry Mina.

Benítez y James no tienen una buena relación. Al menos eso se desprende de lo que pasó con ellos en el Real Madrid, cuando el futbolista colombiano no tuvo mucha oportunidad.



(Le puede interesar: Reinaldo Rueda mueve el equipo, pero tiene ya una base)



El técnico español habló del cucuteño y se refirió a la opción de volverlo a dirigir en el Everton, tras la salida de Carlo Ancelotti al Real Madrid.



“No hay problema, es un gran jugador. Cuanto más entrene y juegue, más cerca estará del James que todos conocemos y amamos. El tema está claro. Lo que quiero es ver al mejor James en cada partido, marcando muchos goles“, dijo Benítez.



El DT salió del Real Madrid y James se quedó. Luego llegó Zinedine Zidane y tampoco la fue bien con el futbolista colombiano y como suena para ser el DT del Everton, el tema vuelve a ser noticia.



James, de quien se ha hablado que puede volver a Madrid, tras la llegada al club español de Ancelotti, dijo: “No sé (si volveré a Madrid). No lo creo, estamos mirando. Si me quedo un año más en el Everton, está bien”.



Y agregó: “No creo que Ancelotti me vaya a llevar. El ciclo para mí con el Real Madrid está cerrado, no creo que vaya allí, pero todavía soy joven”.



(Le puede interesar: El nuevo choque de James con los históricos de la Selección de los 90)



Deportes