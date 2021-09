¿Vuelve a jugar James? Esto dijo Rafa Benítez

James Rodríguez cumple este jueves cuatro meses sin disputar un partido oficial con el Everton. Desde el 16 de mayo, cuando el equipo perdió de local con el Sheffield United, el colombiano no aparece en la formación de su equipo.

A partir de ese momento, James entró en un cono de sombra. Carlo Ancelotti, el entonces DT del equipo, lo liberó del último partido de la temporada contra Manchester City para que se preparara para ir a la Selección Colombia, que iba a jugar dos partidos de eliminatoria y la Copa América. Finalmente, Reinaldo Rueda lo dejó por fuera por no estar a punto físicamente.



En el receso del verano, Ancelotti se fue al Real Madrid y Rafa Benítez, quien ya había dirigido a James en el club blanco, lo reemplazó. El colombiano comenzó a buscar fórmulas de salida, pero no se pudo hacer la transferencia.



Con el libro de pases cerrado en Europa, James debió quedarse en el Everton a la espera de una nueva oportunidad. A Benítez le preguntaron por el colombiano en una conferencia de prensa este jueves, previo al juego contra Aston Villa, que será este sábado a las 11:30 a. m., hora de Colombia.



"Está entrenando, pero este tipo de semanas en las que estás jugando y tienes un día libre en el medio, no es fácil ver cómo están en la primera sesión de entrenamiento. Veremos mañana (viernes), pero está entrenando normalmente con el equipo", dijo Benítez.



Con el DT español, James solamente participó en tres juegos de la pretemporada, contra Millonarios, Pumas de México y Manchester United. No entra a la cancha para un partido desde el 7 de agosto.





