'James tiene que mostrar su compromiso': Benítez

Pese a haber regresado a entrenamientos después de un fallido paso al Basksehir de Turquía, James Rodríguez aún tiene mucho camino por delante para conseguir la continuidad tan anhelada por el jugador y los aficionados que desean verlo en su mejor forma.



Si bien estuvo durante el parón por fecha Fifa en vacaciones en Ibiza, el jugador entrenó de nuevo con el Everton en la previa del partido contra el Burnley. Sin embargo, Rafa Benítez reafirmó una vez más que a James le falta para ser un jugador habitual en el once titular.



"Estuvo disponible en la ventana de fichajes pero ahora está aquí. Sabe que tiene que mejorar las cosas y también mostrar su compromiso. No tenemos ninguna duda sobre su calidad. Para mí, tenemos que asegurarnos de que tenemos Jugadores listos para jugar 90 minutos con intensidad ”, dijo el técnico en rueda de prensa este viernes.



Benítez también dio a entender que James está un escalón por debajo de sus compañeros en cuanto a su forma física, por lo que le falta ponerse a punto.



"Está entrenando con el equipo. Obviamente, hemos estado hablando de su futuro, pero él todavía está aquí. ¿Está en forma? Significa tener que jugar partidos, así que está un poco por detrás de los demás (en ese aspecto)", afirmó.



El técnico también dijo que Yerry Mina entrena con el grupo con normalidad.



