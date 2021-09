James estrena casa y quiere volver a la Selección

James Rodríguez tuvo un recibimiento de ídolo en su nuevo club, el Al-Rayyan, de la primera división de Catar. Su etapa en el Everton, con mucha ilusión al comienzo, muchos tropiezos en el medio, por las lesiones, y mucha tensión al final, por la tirante relación con el técnico Rafa Benítez, ya quedó atrás.



A los 30 años, James tiene un objetivo muy claro con su nuevo equipo: tener continuidad, minutos, el fútbol que le ha faltado en los últimos cuatro meses, en los que solo ha podido disputar 135 minutos en tres juegos amistosos. Y lo más importante: dejó el mensaje de que quiere estar de nuevo con la Selección y quiere jugar su tercer Mundial, tras un brillante Brasil 2014 y un agridulce Rusia 2018.



“El club tiene muchos fans en Catar y están creciendo de cara al futuro. Los escogí porque están haciendo crecer la liga. El año que viene es la Copa del Mundo y espero estar con Colombia. Falta mucho para eso y es un país que está creciendo mucho y creo que puedo crecer con ellos también en muchas cosas; puedo crecer en esta liga”, declaró James, impecablemente vestido de saco y corbata, en una conferencia de prensa.



Posteriormente, James pisó por primera vez la cancha del estadio Ahmed bin Ali, ‘el diamante del desierto’, que, de ahora en adelante, será su nueva casa. En la rueda de prensa se anunció que James firmó por tres años, aunque ayer seguían los rumores de una cláusula que le permitiría volver a Europa, donde estuvo en los últimos diez años, en Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.



“Es un sentimiento bueno jugar en un estadio de la Copa del Mundo, pero no pienso en eso ahora, solo en mi nuevo equipo y en debutar pronto”, señaló James cuando le preguntaron por el escenario, que luego disfrutó, ya vestido con los colores rojo y negro del Al-Rayyan: se tomó fotos, posó con la bandera de Colombia al lado del presidente del club, el jeque Ali bin Saud Al Thani, y regaló camisetas a una tribuna repleta de túnicas y turbantes, pero también una que otra camiseta de la Selección Colombia.



De esta manera, James sigue agregando experiencias a su primer contacto con una cultura que, según confesó en la rueda de prensa, le llamó la atención y lo motivó a firmar con el Al-Rayyan.



“La árabe es una cultura que me agrada mucho y una cultura que está creciendo también. Pero lo más importante es que voy a poder jugar y tener ritmo. Solo quiero ser feliz haciendo esto. Solo quiero ser feliz. Quiero ganarlo todo, competir cada tres días, poder jugar y que los hinchas vean buen fútbol”, comentó.



James Rodríguez, en su presentación con el Al Rayyan. Foto: Twitter: @alrayyansc

Están haciendo cosas nuevas (en Catar), están creciendo mucho y yo puedo crecer con ellos también. Voy a poder jugar, tener ritmo y ser feliz haciendo esto

TWITTER

El debut

Aún no hay fecha para el debut oficial de James con el Al-Rayyan. El próximo encuentro en la Liga catarí es el lunes a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, cuando sea local contra el Al Khor.



Si no aparece en nómina ese día, el siguiente partido del Al-Rayyan será el sábado 2 de octubre, a las 11:15 de la mañana de Colombia. Ese día visitará al Al Ahli.

“Hace muchos días que no entreno por el viaje, quiero ponerme un par de días bien para poder jugar bien, porque en el futbol si no estás al 100 por 100 es duro. Entrenaré y luego la decisión vendrá del entrenador”, declaró James.



Sobre el técnico del equipo, Laurent Blanc (campeón del mundo como jugador con Francia en 1998 y extécnico de la Selección de ese país y del Paris Saint-Germain, James declaró: “Es una buena noticia para mí. Él es un gran entrenador y necesitamos jugar bien. Sabemos quién es y creo que son buenas noticias para el club, los fans”.



James volverá a vestir la camiseta número 10 de su club, algo que no podía hacer desde que terminó su primera etapa en el Real Madrid en 2017. En el Bayern jugó con el 11, porque el 10 lo tenía Arjen Robben. A su regreso a los merengues, Luka Modric había tomado su número y tuvo que conformarse con el 16. Y en el Everton jugó con el 19, porque el 10 era del islandés Gylfi Sigurdsson.



James se vio feliz en su presentación y espera que eso no cambie en los meses que vienen, en los que tendrá un calendario apretado. “Quiero ayudar al equipo a ser más competitivo. Y a ganar también. Quiero ganar todo lo que se pueda jugar para que los aficionados puedan ver un buen futbol, porque al final en el fútbol si no puedes jugar no vales nada. Y lo que quiero aquí es ganar”, aseguró.



