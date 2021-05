¿Qué tan grave es la lesión de James Rodríguez?

La situación física de James Rodríguez generó un cruce de comunicados entre el jugador y la Federación Colombiana de Fútbol. Lo cierto es que hoy el futbolista del Everton no estará ni en los partidos contra Perú y Argentina, en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, ni tampoco en la Copa América, que comenzará el 13 de junio.

En el úitimo mes, James solamente jugó un partido, el 16 de mayo, en la decepcionante derrota del Everton contra el último de la tabla de posiciones de la Premier League, Sheffield United. Antes de eso, venía de 19 días sin competencia.



Posteriormente, James no estuvo en el último partido del Everton en casa, contra el Wolverhampton. "El entrenador del Everton supo que no era el escenario para un fatigado James Rodríguez. Por mucho que los 6.500 aficionados habrían querido verlo en persona por primera vez, Ancelotti le ahorró un partido que estaba convencido que no iba a ser bueno para él", dijo Phil Kirkbride, periodista en el Liverpool Echo.

James tampoco jugó el encuentro contra Manchester City, en una despedida terrible para el Everton: perdió 5-0. Ahora estará centrado en la Copa América. "Espero tenerlo en forma la próxima temporada y en su mejor momento", dijo el DT Carlo Ancelotti.



"Desafortunadamente, James no está disponible para el juego. No se recuperó del problema en su pantorrilla", agregó.



Esa lesión ha sido recurrente para James. Incluso, en el Mundial de Rusia tuvo problemas y no estuvo en el partido definitivo contra Inglatera. El Everton nunca ha informado su real alcance. De hecho, en las últimas semanas, siempre se habló de fatiga y no del problema de la pantorrilla.



Ahora, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado explicando su salida de la convocatoria: "En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano", dice la publicación.



Eso generó una reacción casi inmediata de James: "Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección", dijo.



"Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América 2021", agregó.



James ya estuvo casi seis meses por fuera de la Selección, los últimos de 2019. Luego vino la pandemia y Carlos Queiroz volvió a convocarlo para la eliminatoria. Ahora, Rueda tendrá que armar un equipo sin él, en un momento crucial.



