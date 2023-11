James Rodríguez y el mensaje tras el triunfo contra Paraguay: ¿pulla a Queiroz y Rueda?

James Rodríguez está de nuevo en un gran momento en la Selección Colombia. Ha sido titular en los últimos cuatro partidos de la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026 y ha aportado un gol y una asistencia.

Este martes, James fue uno de los jugadores más destacados en la victoria de Colombia 0-1 contra Paraguay en Asunción, un resultado que dejó al equipo dirigido por Néstor Lorenzo como el único invicto de las clasificatorias.

Estadísticas de James Rodríguez contra Paragiuay Foto: Sofascore

James llegó este martes a 96 partidos con la Selección Colombia y fue pieza clave para la clasificación a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. De hecho, es el segundo goleador de Colombia en la historia de la eliminatoria, con 12 goles, a uno de Radamel Falcao García.



Sin embargo, James tuvo un cono de sombra en su carrera que también se notó en su paso por la Selección. Tras una gran Copa América en 2019 en Brasil, el técnico Carlos Queiroz lo dejó por fuera del equipo en los amistosos antes del comienzo de las clasificatorias para Qatar 2022. En ese momento, el argumento era que se buscaba que James tuviera continuidad en el Real Madrid.

Carlos Queiroz Foto: EFE



El que sí lo dejó abiertamente por fuera fue Reinaldo Rueda, quien no lo convocó para la Copa América de 2021, en la que Colombia terminó de tercera. El DT argumentó que necesitaba jugadores "al 300 por ciento" y James le replicó en un comunicado y en una recordada transmisión en vivo en Instagram.



Al final, Rueda lo volvió a llamar en el remate de la eliminatoria, pero ya el tema era irreversible y Colombia debió resignarse a ver la Copa del Mundo por televisión.

James Rodríguez y Reinaldo Rueda Foto: Efe

El vainazo de James a Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda

Ahora, cuando James vive de nuevo los gozosos con la Selección, dio unas declaraciones tras la victoria contra Paraguay, en las que habla del momento del equipo. ¿Mensaje para Queiroz y Rueda? Veamos:



“Al final, cuando juegas con futbolistas muy buenos y un cuerpo técnico que te apoya, eso te ayuda a potenciarte. Quiero sumar y hacer las cosas bien y aportar lo que he aprendido dentro y fuera del campo”, dijo James, quien también ha tenido continuidad en Sao Paulo.



“Hace mucho tiempo no teníamos tanto feeling entre tantos jugadores. Nos entendemos muchos los que estamos dentro y afuera también. Hay un buen proceso y ojalá acabe con un título”, agregó.



La eliminatoria suramericana no tendrá actividad hasta el 5 de septiembre del 2024, cuando visite a Perú en Lima.



