James Rodríguez no se aleja de la polémica. El jugador de la Selección Colombia volvió a estar en el ojo del huracán luego de la publicación íntegra de su entrevista con 'Win Sports'.

Después de que cobraran eco sus primeras declaraciones sobre el por qué salió del Olympiacos o lo que siente ante la reacción de los aficionados, este domingo se conocieron nuevas frases de impacto. Entre ellas, la afirmación sobre su 'top-3' de los mejores de la historia del país.



Fue tan ingente el impacto de sus declaraciones que las reacciones no se han hecho esperar. La de Carlos Antonio Vélez, periodista de 'RCN', quizá la más ácida.



Carlos Antonio Vélez arremete contra James Rodríguez

El comentarista afirmó que los jugadores citados no han buscado el cupo al Mundial. Foto: Archivo EL TIEMPO y Cristian Álvarez

James puso a Falcao García, David Ospina y a él mismo en el 'top 3' de los mejores jugadores de la historia de Colombia.



“Ospina es el que más tiene partidos en Colombia, él tiene que estar. Nos ha salvado muchas veces”, explicó sobre el arquero.



Luego justificó la presencia de Falcao: “Por lo que ha hecho, lo que nos ha dado, fue el mejor ‘9′ del mundo y en Colombia hemos tenido la suerte de haberlo visto”.



Finalmente aseguró que su presencia en el listado de los tres mejores se debe a “los números que hice, por lo que he hecho. Somos los tres ahí”.



⚽ "Falcao, David Ospina y yo" James Rodríguez sobre los mejores jugadores colombiano de todos los tiempos. #JAMESxWIN pic.twitter.com/Ir1ljvHFlt — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 29, 2023

Tras esas declaraciones, Carlos Antonio Vélez le envió un pullazo a James a través de su cuenta de Twitter.



"No se molesten.. es para una tarea de unos niños.. ¿este también fue goleador de un mundial? Y es considerado por ello el mejor futbolista de todos los tiempos en su país? ¡Muchas Gracias!", apuntó Vélez compartiendo la imagen de Oleg Salenko, jugador ruso goleador del Mundial de EE. UU. 94, en lo que se ha interpretado como una indirecta a James, quien fue goleador del Mundial de Brasil 2014.

No se molesten.. es para una tarea de unos niños.. este también fue goleador de un mundial? Y es considerado por ello el mejor futbolista de todos los tiempos en su país? Muchas Gracias! pic.twitter.com/O3BdgfRiJ1 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 30, 2023

