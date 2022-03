Este miércoles, el volante James Rodríguez fue el primero de la Selección Colombia en manifestarse después de la eliminación del Mundial de Catar.



"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial", dijo de entrada James en una publicación en sus redes sociales.

"Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", añadió.



(No deje de leer: Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sí va a Catar).



"Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra", concluyó en el texto que acompaña una imagen suya con la mano a la altura del pecho y la mirada al piso.

James, en la rueda de prensa posterior al partido final

James Rodríguez. Foto: EFE

Aunque James fue el primero en manifestarse en redes sociales, en la noche de este martes fue quien acudió a la rueda de prensa posterior al juego ante Venezuela.



"Nos quedamos afuera de una Copa del mundo y asumimos la responsabilidad. Hemos perdido puntos en casa”, dijo Rodríguez.



“Quedamos fuera del Mundial con los jugadores que tenemos, no es nada justo, pero hay que seguir trabajando para los próximos cuatro años”, añadió.



“Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra. No hay palabras. Hemos hecho el trabajo hoy, pero cuando no dependes de ti mismo, pues es complicado”, cerró el volante del Al Rayyan.

