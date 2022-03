Este miércoles, el volante James Rodríguez fue el primero de la Selección Colombia en manifestarse después de la eliminación del Mundial de Catar.



"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial", dijo de entrada James en una publicación en sus redes sociales.

"Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", añadió.



"Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra", concluyó en el texto que acompaña una imagen suya con la mano a la altura del pecho y la mirada al piso.

James, en la rueda de prensa posterior al partido final

James Rodríguez. Foto: EFE

Balance pobre

James terminó el martes la peor de sus tres eliminatorias para la Copa del Mundo. Del jugador que fue determinante para obtener los cupos para Brasil 2014 y, especialmente, para Brasil 2018, no se vio mucho en estas clasificatorias, en parte por su nivel, y en parte también por su relación con los dos seleccionadores que pasaron por Colombia en ese lapso, Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.



En el premundial de 2014, James debutó oficialmente con la Selección de mayores, el 11 de octubre de 2011, en el partido que el equipo que dirigía entonces Leonel Álvarez le ganó 1-2 a Bolivia.



James fue titular en 15 de los 16 partidos de la Selección en esa eliminatoria, con tres goles anotados y tres asistencias. Sus tantos fueron determinantes: el del triunfo 0-1 contra Perú en Lima, en el debut de José Pékerman; uno de tiro libre en Santiago, para el 1-3 contra Chile, y el de la victoria contra Ecuador en Barranquilla, que dejó muy encaminada la clasificación a Brasil.



En la ruta hacia Rusia 2018, ya con la chapa de haber sido goleador del Mundial de Brasil 2014, en la mejor actuación de Colombia en la historia del torneo, James fue aún más determinante: en esas clasificatorias logró seis goles y cuatro asistencias. De esos tantos, la gran mayoría fueron en momentos claves para conseguir la casilla en la Copa del Mundo: el del empate 1-1 contra Chile en Santiago, el de la victoria contra Bolivia en Barranquilla, el primero para ganarle a Ecuador en Quito y a Bolivia en La Paz y el del empate contra Perú en Lima, donde se aseguró la clasificación.



El James de esta eliminatoria no fue el mismo. Coincidió también con una caída libre en su rendimiento: el comienzo del premundial lo agarró en el Everton, en busca de continuidad tras una segunda etapa sin brillo en el Real Madrid. Cabe recordar que no fue convocado por Queiroz durante ese paso por España.



Después del 6-1 contra Ecuador en Quito, otra vez estuvo un año por fuera del equipo nacional. Reinaldo Rueda iba a llevarlo a la Copa América, pero luego lo sacó de la lista. Apenas volvió en noviembre del año pasado, cuando ya estaba en el Al Rayyan.



James, esta vez, no fue determinante: dos goles de penalti, uno en un 6-1 en contra y otro, contra Venezuela, con el equipo ya eliminado, porque Perú ya iba ganando. Ahora habrá que esperar a ver si el de Puerto Ordaz fue su último juego.

