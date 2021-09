'No prometo nada, quiero jugar buen fútbol': James Rodríguez

James Rodríguez ya es nuevo jugador del Al Rayyan, de Catar. Firmó por tres años y llevará, de nuevo, la camiseta número 10.



Estas fueron sus primeras impresiones:



¿Qué promete? “Prometer nada: lo que quiero es jugar un buen fútbol y que el club consiga cosas. Van a ver un buen fútbol, que es lo que yo puedo dar, ayudar al entrenador también para que el equipo sea más competitivo, que es lo que todos queremos”.



¿Por qué se decidió por Catar? “Creo que fue todo: la cultura, es una cultura que me agrada mucho, un fútbol que está creciendo mucho también, para el próximo año que es la Copa del Mundo están haciendo copas nuevas, están creciendo mucho y yo puedo crecer con ellos también. Voy a poder jugar, tener ritmo, y ser feliz haciendo esto”.



¿Cómo será jugar en un estadio mundialista? “Es un sentimiento bueno, jugar en un estadio en el que se va a jugar la Copa del Mundo, no hay que pensar en eso, el equipo mío ahora es este y espero poder jugar pronto”.



¿Cuáles son las metas? “Ganar todo lo que se pueda jugar, poder competir cada tres días. Quiero ayudar al equipo para que pueda jugar bien fútbol. En el fútbol, si no puedes ganar, no vales nada”.



