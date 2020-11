De los elogios a las críticas: James, cuestionado en el Everton

El fútbol es de amores y odios. Tres partidos buenos pueden convertir a un jugador en un referente, llevarse los aplausos y tener su propio coro. Sin embargo, tres malos juegos y un bache de su club hace que lo condenen y lleguen los señalamientos. Esto es lo que está pasando con James Rodríguez en el Everton. Pasó de los elogios a las críticas.

Tras su llegada a la Premier League, James se llevó un sinfín de buenos comentarios. Los cuatro primeros partidos se sirvieron para anotar tres goles, dar tres asistencias y robarse las portadas de los periódicos por su buen rendimiento.



Le puede interesar: (¡Con James a la cabeza! Colombia, con 23 jugadores en Barranquilla).



Sin embargo, Everton está atravesando un bache futbolístico. Ha perdido sus tres últimos juegos y ya no es el equipo que enamora. Las bajas por lesión, las suspensiones le han quitado poder y en la prensa le están dando con todo al equipo de Carlo Ancelotti.



En una reciente publicación en diario The Times, el exjugador irlandés Tony Cascarino dio unas contundentes declaraciones en las que criticó la falta de aporte defensivo, en el partido que perdieron 1-3 con Manchester United, de los jugadores ofensivos del Everton, entre ellos James Rodríguez.



También lea: (¡Micrófono abierto! Polémico audio de Queiroz sobre el caso Villa).



"Tenían a Bernard, Gylfi Sigurdsson y James Rodríguez jugando detrás de Dominic Calvert-Lewin, y no creo que uno pueda darse el lujo de tener tres hombres que no trabajen duro a la defensiva y no pellizquen el balón", aseguró Cascarino.



Esta no es la primera crítica que le hacen a James. Danny Murphy, exjugador del equipo y ahora columnista del prestigioso medio Daily Mail, ya lo había hecho a mitad de octubre.



"Los mejores equipos habrán visto cómo se puede explotar la falta de voluntad del colombiano para retroceder cuando el lateral izquierdo está lanzado hacia adelante", aseguró Murphy en una de sus columnas semanales, en la que hablaba del trabajo en la defensiva de James.



DEPORTES

Más de Deportes

Estos son los nuevos jugadores de Uruguay para enfrentar a Colombia.



¿No tiene plan? Los partidos que van por TV de esta fecha eliminatoria.



¡Haga cuentas! Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias.