James Rodríguez está cerca de ser anunciado como nuevo jugador del Sao Paulo de Brasil, poniendo fin así a su largo periodo de más de 3 meses sin equipo, desde su salida en abril de Olympiacos.



Mientras se hace oficial el fichaje, que parece inminente, ya surgen las primeras críticas desde la propia prensa brasileña hacia la llegada del colombiano.

Critica por las lesiones

James, en entrenamiento particular. Foto: Jamesrodriguez

El periodista Mauro Cezar Pereira, columnista del diario Gazeta do Povo y quien mantiene un canal de YouTube con más de seiscientos mil suscriptores, un blog en la UOL donde participa en el podcast Posse de Bola, analizó la probable llegada de James, y lo comparó con Renato Augusto, figura de Corinthians. Sin embargo, fue crítico de sus lesiones.



"El São Paulo va a contratar a un jugador que técnicamente no tiene nada que discutir, pero su repertorio está lleno de lesiones. Ya le pregunté a la gente de São Paulo: '¿Cómo llegaste a la conclusión de que es un contrato seguro, con un buen margen de seguridad?' Oh, escuchamos A, B, los médicos. Pero, ¿quién puede garantizar que un tipo que se lastima todo el tiempo no se lastimará más? Va a ser Renato Augusto de São Paulo, obviamente. Renato Augusto esta semana está en el levántense; yo soy una de las personas que más elogia a Renato Augusto, pero solo juega al fútbol en 2023 porque es muy profesional", dijo el experimentado periodista.



Sobre la calidad de James, el periodista destacó su capacidad y anuncia que se espera mucho de él: "No sé si James tiene todas esas ganas, esas ganas de Renato, pero va a jugar algunos partidos, va a demostrar su calidad que está muy por encima de la media y va a marcar hermosos goles, pase espectacular, esas mata pelotas, el giro del juego, el público aplaudirá. Excepto que la tendencia, a menos que maneje la magia aquí en Brasil para no lastimarse tanto, es que juega, se aleja, juega, se aleja. Hay un partido importante, James jugará como Renato Augusto".

No es el único, el comentarista de ESPN Vitor Birner, analizó que "es una contratación arriesgada" por el tema físico. "Prefiero esperar", dice.

Perto de fechar com o São Paulo, parece que James Rodríguez não é unanimidade. O jogador convive com lesões e tem sido desfalque constante em seus antigos clubes. Será que no São Paulo vai ser diferente?#MercadoDaBola #JamesRodriguez #SãoPaulo pic.twitter.com/yGmxyIi8y6 — Lance! (@lancenet) July 28, 2023

No es secreto que James ha padecido múltiples lesiones que han mermado su rendimiento en los diferentes equipos en los que ha estado, incluso en Olympiacos padeció largas ausencias por sus problemas físicos.



Sin embargo, en Sao Paulo también están entusiasmados por el fichaje de un jugador de su categoría.





