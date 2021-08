James vs. Benítez: ¿primera gran pelea en el Everton?

El futuro de James Rodríguez en el Everton no es muy claro. La llegada del técnico español, Rafael Benítez, sirve de poco para aclararlo y el Inglaterra ya hablan dela primera pelea.

No se sabe si jugará. El colombiano no tiene nada seguro en el club de Liverpool. ‘Liverpool Echo’ de Inglaterra hizo un balance sobre la actualidad del colombiano: desde sus declaraciones en Twitch, pasando por la relación con Rafa Benítez, hasta sus extraordinarios números.



Le puede interesar: (Selección Colombia: los árbitros para fechas de eliminatoria)



El periódico se refirió a las últimas declaraciones del jugador en la plataforma Twitch, haciendo eco especialmente en “Puede pasar cualquier cosa de aquí a fin de mes; el fútbol cambia mucho”.



James está aislado, debido a que tuvo contacto con una persona positiva al covid-19. Jugar en este mes de agosto parece improbable. Estaría listo para el partido en laCarabao Cup contra Huddersfield (24/08) y contra Brighton en Premier (28/08), esto si no es convocado a la Selección para la triple fecha de Eliminatorias.



‘Liverpool Echo’ puso sobre la mesa las recientes declaraciones de Benítez en rueda de prensa: “(Siendo cuestionado por James) Tenemos algunos jugadores que están aislados ahora. Con COVID-19 alrededor tenemos que tener cuidado y quedarnos en casa. Él es uno de ellos”.



“Discutiremos con cada jugador de su situación, con sus agentes, y después trataremos de encontrar la mejor solución para nosotros y los futbolistas”, señaló el DT.



El medio afirma que ya hay un problema entre James y el DT. “Es muy poco probable que Benítez, quien es descrito como un entrenador pragmático, acepte tales sacrificios, arrojando así una luz sobre el porqué podría no estar entusiasmado con la idea de jugar con la estrella colombiana”, se lee en el escrito.



Le puede interesar: (Diego Maradona: duro comunicado de sus hijas contra exabogado)



Es más, para dar cuenta de su vital importancia en el ataque del Everton, el medio publicó una lista de los jugadores que lideraron ciertos ítems ofensivos en la temporada anterior. James borró a todo el mundo: primer lugar en jugadas clave, pases clave, pases completos en el área, cambios de frente y creación de jugadas que terminan en remates; segundo lugar en asistencias.



“Quizás Benítez se sienta cómodo con perder lo anterior, creyendo que puede replicar la salida ofensiva de Rodríguez de otras formas. La victoria por 3-1 del sábado fue sin duda un comienzo... Es de esperar que este sea el caso, de lo contrario, el Everton podría encontrarse con un vacío bastante significativo en su artillería de ataque esta temporada”, precisó el diario.

Más noticias

(Egan y López, ya están dentro de los 10 mejores de la Vuelta a España)



(Vuelta a España 2021: más corredores salen del llavero en la dura montaña)



(Vuelta a España 2021: clasificaciones, así van los colombianos)





Deportes