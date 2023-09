Sao Paulo acaba de salir campeón de la Copa de Brasil por primera vez en su historia. Así, se convirtió en el primer equipo brasileño en clasificar a la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, la gran incógnita en torno a este título es la razón por la que el colombiano James Rodríguez no juega.



James Rodríguez llegó como uno de los fichajes rutilantes este semestre -junto a Lucas Moura-, pero no ha encontrado continuidad y llamó la atención que no tuvo minutos en los juegos de ida ni de vuelta de la final de Copa contra Flamengo.



Hasta el momento, James ha sumado 231 minutos en partidos del Brasileirão 2023 (anotó 1 gol), además de 36 minutos en Copa Sudamericana.

¿Por qué no juega?

James Rodríguez y su salario millonario en Sao Paulo Foto: Instagram: James Rodríguez

Al respecto fue consultado el presidente del club, Julio Casares, quien explicó la suplencia de James respaldando las decisiones del entrenador Dorival Junior.



“Siempre se respeta el criterio del análisis de la comisión técnica. Hay un trabajo que ellos deben analizar, sobre los minutos (de competencia), y nosotros tenemos la expectativa de que todos jueguen, porque hay mucho desgaste (en el plantel)”, aseguró Casares.



El dirigente agregó: “Pero luego es cuestión de Dorival y su cuerpo técnico, tratar de seleccionar a los mejores en el campo”.



En todo caso los hinchas esperan que el colombiano empiece a tener verdadero peso en la plantilla, dada la inversión que se hizo por el jugador.



James no debe estar muy contento, pues es claro que no le gusta ser suplente en los equipos que ha jugado y menos en una final.



“Nunca me han gustado los días libres”, dijo en sus redes sociales, por lo que se nota que está tocado.

El salario de James

Según la información del director deportivo del club paulista, James gana cerca de 2 millones de dólares al año, unos 10 millones de reales brasileños y cerca de 8.700 millones de pesos colombiano, esto sin contar las bonificaciones.



Además, el cucuteño, que tiene contrato con el Sao Paulo hasta julio del 2025, se estaría ganando casi 500 millones de pesos colombianos al mes.



