James Rodríguez: presidente de Sao Paulo, contundente sobre el futuro del colombiano

Las lesiones y la falta de estabilidad provocada por estas han hecho que James Rodríguez no haya podido dar mucho más de lo que ha mostrado hasta ahora. Pese a su enorme talento, el goleador del Mundial de Brasil 2014, a los 32 años, no pudo seguir en Europa.

James llegó a São Paulo a mediados de este año, tras haber rescindido su contrato con el Olympiacos, de Grecia. En el fútbol brasileño, tuvo actuaciones que le permitieron recuperar su lugar y ser importante con la Selección Colombia.

Sin embargo, nuevamente los problemas físicos atentaron contra el rendimiento de James, que se perdió seis de los últimos siete partidos de su equipo en el campeonato brasileño, en el que São Paulo acabó a 13 puntos del campeón, Palmeiras.



James concedió una entrevista a Globoesporte en la que sembró dudas acerca de su continuidad en el tricolor paulista.



“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo”, declaró.

Em conversa com o ge e o Globo Esporte SP na semana passada, James Rodríguez, que desfalcou o Tricolor na vitória sobre o Bahia, no meio de semana, evitou planejar a próxima temporada com o São Paulo, embora tenha contrato até 30 de junho de 2025.



El técnico de São Paulo, Dorival Junior, aseguró que sigue contando con James y le lanzó un dardo a la Selección, culpándola de los problemas físicos que sufrió en el remate del campeonato.



“La mayoría de las veces, lamentablemente regresaba de la selección con un problema agravado, pequeñas lesiones que dificultaban considerablemente los entrenamientos con nuestro grupo, hasta el punto de que cuando regresó la selección, después de 10 o 15 días, todavía lo entregaban al departamento médico”, dijo el DT.

Presidente de São Paulo, radical sobre el futuro de James

Ahora, el presidente de São Paulo, Julio Casares, fue enfático acerca del futuro del jugador colombiano. Ratificó, también en entrevista con Globoesporte, que siguen contando con él para el 2024.



“Sí (continúa). James tiene contrato con el São Paulo, y esta pregunta que a veces se hace en la prensa nos sorprende, porque surge de unas situaciones, además de otras. Siempre me encuentro con una fotografía mía, que São Paulo trae a alguien. Y ni siquiera hablamos con esta persona. Pero entendemos cómo es el negocio del fútbol, para aquellos de ustedes que interactúan con los medios, reciben noticias de una fuente y tienen impacto. Pero el 90 por ciento de ellas no son ciertas”, afirmó Casares.



“Estamos trabajando con algo real, James tiene contrato, está haciendo una gran campaña de clasificación, cuando llegó al São Paulo jugó bien. Faltará ritmo, que lo tendrá que determinar el comité técnico, y el entrenamiento del día a día”, agregó el directivo.



James jugó 14 partidos con São Paulo este semestre, con un gol y tres asistencias, y, como van las cosas, seguirá en el club y volverá a jugar la Copa Libertadores, a la que su equipo clasificó como campeón de la Copa de Brasil.



