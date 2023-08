James Rodríguez volvió a entrenar en grupo, volvió a sentirse parte de un equipo, volvió a ser ovacionado, volvió a hablar en un portugués que le suena mejor que el español, y volvió a sonreír, a mostrar un semblante de tranquilidad, acaso de desahogo luego de casi 4 meses sin tocar tierra firme.

Llegó a São Paulo para resurgir, para volver a ser lo que era o parecido a lo que era, para ser un James resucitado.



São Paulo, uno de los grandes de Brasil, le abre los brazos cuando James más necesitaba un abrazo de equipo. Tuvo que venir un club suramericano a arroparlo. Podría ser un paso atrás en su carrera, si es que James se compara con el James que ya fue, el del Real Madrid o el del Bayern Múnich, pero si se mira en el espejo del James que llevaba más de 3 meses sin equipo y con un panorama de zozobra, São Paulo es su gran oportunidad: un salvavidas. Un paso al frente.



Sao Paulo: gran oportunidad de James

James Rodríguez. Foto: EFE y AFP

Lo más importante es que James haya llegado completo luego de este prolongado receso, que no haya dejado la mitad de lo que es en Grecia, que la zurda venga entera, que el James de blanco sea como el James cuando viste de amarillo. Que sea más James, que no haya perdido su facultad de hacer estragos en el rival. Y que esté feliz. Porque si James es feliz, su fútbol fluye. Seguro hará goles, hará asistencias, hará pases de lujo, sacará lo mejor de su repertorio. Al menos eso es lo que promete su nombre: lo que esperan en São Paulo.



“James puede ser uno de los grandes fichajes del fútbol brasileño. Sin duda puede subir mucho nuestro nivel. Necesitamos que esté en condiciones de jugar lo antes posible”, dijo Lucas Silvestre, asistente técnico del equipo.



A sus 32 años, James encuentra vigencia, pero tiene que coger ritmo. Tiene que competir. Experimentar de nuevo eso de estar en la cancha, once contra once, ganar, perder. Debe extrañar jugar, porque desde su salida de Olympiacos olvidó eso de disputar un partido de verdad. Así que su estreno en São Paulo será algo parecido a una primera vez: a un debut anhelado.



Llega a un fútbol exquisito, altamente competitivo, y a un club que siempre tiene grandes desafíos en Brasil y afuera –está en octavos de final de la Copa Sudamericana y perdió la ida contra San Lorenzo, 1-0–. Sus compañeros ya ven en él un aporte magnifico.



“James es un tipo de clase mundial”, dijo su nuevo compañero Alexandre Pato.



James ha hecho méritos para que el fútbol lo recuerde pese a sus desencuentros con el balón. Uno dice James y evoca algo, un pase milimétrico, una jugada para aplaudir, un gol que sea el mejor de un Mundial. En Brasil recuerdan eso. Cafú, el doble campeón del mundo, un lateral legendario y que vistió la camiseta de São Paulo, no duda un segundo en que James tendrá éxito en el club. “Tengo la certeza que James triunfará en Brasil porque el estilo de juego de él es el estilo de juego del fútbol brasileño”, dijo a As.



James, que será presentado hoy antes del partido contra Atlético MG (2 p. m.), debe hacerle honor a su nombre para resurgir y demostrar en Brasil que el fútbol sigue intacto.

PABLO ROMERO

REDACTOR DE EL TIEMPO

@PabloRomeroET

