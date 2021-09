'Calamity James': prensa inglesa califica de 'fracaso' su paso por Everton

James Rodríguez apenas pudo estar una temporada con el Everton en la Premier League. Sumando todas las competiciones, jugó 26 partidos y anotó seis goles. Ahora, el colombiano seguirá su carrera en Catar, más concretamente en el Al Rayyan.

Lo sucedido con James, a la larga, no dejó buen sabor ni en los aficionados ni en la prensa inglesa. El periódico Daily Mail calificó el paso de Rodríguez por el Everton como un "fracaso", e incluso utilizó un titular muy fuerte: "De King James a Calamity James".



"Su llegada hace 12 meses procedente del Real Madrid para enlazar con el ex técnico de los blancos, Carlo Ancelotti, fue recibida con gran fanfarria (...). Y sus primeras actuaciones demostraron rápidamente que la atención estaba justificada", publicó ese diario.



"Pero no pudo construir sobre un comienzo alentador y reproducir su mejor forma, sin comenzar más de cuatro partidos consecutivos de la Premier League durante el resto de la campaña. Una lesión en la pantorrilla arruinó su temporada de debut en Inglaterra", agregó.



Pero no solo las lesiones afectaron el rendimiento y la percepción sobre el paso de James por Inglaterra. el Daily Mail criticó duramente su actitud.



"Fueron sus acciones fuera de la cancha las que realmente marcaron el tono de su carrera en el Everton. Su último acto de la temporada pasada, en particular, dejó en claro dónde estaban sus prioridades", dijo el diario.



"Rodríguez se perdió el último partido de la campaña, una vez más por lesión, pero en lugar de quedarse para apoyar a sus compañeros, se fue en un jet privado a la Copa América mientras su equipo sufría una mutilación 5-0 a manos de Manchester City", añadió.



También fue muy duro el Daily Mail con las declaraciones que dio en sus intervenciones en Twitch. "(James) causó controversia cuando admitió que no sabía con quién jugaría el Everton antes de su viaje a Leeds en agosto", expresó.



El Daily Mail también resaltó la mala relación de James con Rafa Benítez, el reemplazo de Ancelotti, desde que estuvieron juntos en el Real Madrid, y aunque destacó que el español le dio minutos en la pretemporada, habló de la insistencia del colombiano por cambiar de aires.



"James estaba desesperado por buscar una salida de Goodison este verano, y su agente Jorge Mendes incluso recurrió al teléfono para buscarle club, mientras que Everton casi lo subastó", concluyó.



