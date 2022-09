James Rodríguez vuelve a prender las alarmas tras confirmarse que llegó a Grecia con una molestia física, luego de actuar con la Selección Colombia en los amistosos de la fecha Fifa.

James regresó a Grecia para unirse a la disciplina del Olympiacos, su nuevo equipo. SIn embargo, las noticias no son buenas.



El DT Míchel reveló que el volante llegó de la Selección con una molestia y que iba a ser revisado.

¿Qué le pasóa James?

Aunque aún no hay un comunicado oficial sobre su estado, y el DT no especificó cuál es la nueva molestia del volante, la prensa griega ya da detalles de qué le habría sucedido.



Según el diario Sport 24 de Grecia, llegó con un nuevo problema de pantorrilla, que ha sido su pesadilla.



"Con un problema de lesión menor, James Rodríguez regresó de sus funciones con la selección colombiana. En particular, el centrocampista del Olympiakos está lidiando con una molestia en la pantorrilla", asegura el medio.

Durante toda su carrera James ha tenido que soportar problemas con sus pantorrillas, concretamente con su soleo.



Por ahora se desconoce si se resintió de alguna molestia anterior, o si es un dolo normal de su desgaste tras la falta de competencia en los últimos meses.



Sin embargo, parece poco probable de que pueda jugar este domingo contra Atromitos, en la liga griega.

"Se revisará su estado, considerándose dudosa su participación ante Atromitos", agrega el medio.



