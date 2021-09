The Sun, entre lamento y extrañeza por la ida de James a Catar

James Rodríguez llegó en 2020 al Everton en medio de un proyecto que ilusionaba y a trabajar con un entrenador que sabía explotar lo mejor del colombiano: Carlo Ancelotti.



Sin embargo la temporada no fue del todo exitosa para el colombiano y todo culminó de la peor manera con la llegada de Rafael Benítez a remplazar a Ancelotti, James salió por la puerta de atrás rumbo al Al Rayyan de Catar.



"Han despedido con sensatez a un jugador que les estaba costando un millón de euros al mes y no sabía contra quién jugaba el fin de semana", afirma Jonathan Liew en el periódico The Sun, de Inglaterra.



Liew continua afirmando que posiblemente James esté en una carrera de no retorno lejos del fútbol de primer nivel mundial.



"Pocos jugadores logran mejorar su reputación como jugador en Qatar (entre las estrellas de la liga en estos días se encuentran Santi Cazorla, Toby Alderweireld y Javi Martínez, todos en diversas formas de declive) y, a pesar de su relativa juventud, es difícil ver a Rodríguez oponiéndose a esa tendencia", afirma.



Para el columnista la relación de James y el Everton estaba destinada a terminar así: "fue una quimera, una batea infantil, un hermoso matrimonio condenado. Fue temerario, tonto y atrevido y todos sabían cómo iba a terminar. Pero querías mirar de todos modos".



