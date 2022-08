James Rodríguez habló. Después de meses de silencio, en los que los rumores sobre su carrera deportiva y vida personal han estado a pedir de boca, el '10' optó por referirse a todo en una entrevista con 'El Chiringuito'.

En medio de sus reflexiones, dos puntos se robaron toda la atención: su relación con los hinchas y hasta su 'posición favorita'.



James se destapó

James Rodríguez con Real Madrid Foto: EFE

Quiero irme



En Catar, todavía le falta mucho al fútbol. Eso es uno de los motivos por los que quiero irme. Al final todo son experiencias. Yo lo tomo así. De todo lo malo, saco las cosas buenas.Si me tengo que quedar un año más, no sé.



El mercado de fichajes



El fútbol cambió para mí hace tres o cuatro años más o menos. Ahora pagan 100 palos por alguien que solo ha jugado 7 meses. No digo que no valgan lo que valen, pero el fútbol cambió.

El Real Madrid



"En el Madrid fueron tres años espectaculares, el cuarto año yo no lo cuento, porque tú ya sabes lo que pasó. Esos tres años fueron espectaculares en cuanto a números, rendimiento, creo que fue muy muy bueno".



La llegada de Zidane



"Lo cambia todo, no, al final yo con él jugué, solo que no jugué las dos finales de Champions, pero de resto siempre jugué, jugué todo. En el fútbol tú no te mandas solo.



¿Fue dura la prensa?



"En algunas veces, sí. Hice cosas que por ahí hice buenas, pero han hablado más. Que pude haber hecho más cosas, sí... hubo etapas donde fueron duros, pero eso a mí me daba fuerzas, yo entraba a los entrenamientos y decía 'voy a demostrarle a estos huev... que yo soy bueno'".



¿Jugaría en Colombia?



"En Colombia no sé, es muy temprano para decir que quiero jugar allá en Colombia. Me gustaría ayudar más a mi país desde la parte gestora o ser entrenador o gestor de algo, porque en Colombia tenemos mucho talento, me atrevo a decir que como Argentina o Brasil".



¿Iba a jugar en el Atlético de Madrid?



"Eso fue en marzo, la Copa América es en junio, y en marzo yo veo que había una opción grande. El Bayern me quería comprar en ese momento, uno de los motivos era que yo quería estar con mis hijos, yo en Múnich estaba solo. Yo toco la puerta del gerente y le digo: 'No quiero que hagan uso de la opción'.



El paso por el Bayern Múnich



Yo en Bayern jugué bien, en Bayern tiene dos años muy buenos, al final han dicho que sí, se da todo, se habla de contratos, de precios, pero yo creo que influyó mucho el 7-1 de un amistoso que han jugado en pretemporada, estaba todo hecho y al final el Madrid dijo que yo no me iba, me tuve que quedar y yo ya sabía que no iba a jugar. Yo no le echo la culpa a nadie, pero fue un año para mí perdido.



Al final es parte del trabajo, si no te quieren dentro del club o el cuerpo técnico, tienes que buscar opciones. En algunos países como en Inglaterra, ir de un rival a otro, es algo tranquilo. Por ahí en nuestra cultura irse para el otro rival, es algo 'boom', es algo feo.



Algo de 'picante'

James Rodríguez anotó el gol e Colombia contra Venezuela por la Eliminatoria, en el estadio Cachamay. Foto: AFP

¿Cuál ha sido su mejor entrenador?



"En diferentes épocas he tenido varios, pero tuve a Pékerman en la Selección Colombia, que es un padre, para mí ha sido único. Cuando comencé tuve a Falcioni también. Cuando comencé tuve a Carlo (Ancelotti), que ha sido muy especial. En el Bayern tuve a (Jupp) Heynckes también, que fue como un padre. Muchos dicen que yo no rendí con muchos técnicos, pero fueron más con los que sí.

En Colombia son más los 'haters' FACEBOOK

TWITTER

¿'Haters' o 'fans' en Colombia?



"Yo creo que tienes 95% 'fans' y 5% 'haters'", le dijo el periodista.



"Tienes que subirle más. En Colombia, son más los 'haters'. Están por allá, escondidos..., escondiditos", respondió.



"¿Cuál es la posición en la que te sientes más cómodo?", preguntó un hincha.



Dentro del campo, eso está claro (risas).



"En la cama", interrogó el comunicador.



Las risas fueron la única respuesta.

