El Sao Paulo se acercó a su primer título de la Copa de Brasil tras ganar este domingo a domicilio por 1-0 al Flamengo, en el partido de ida de la final del torneo. Un cabezazo del delantero argentino Jonathan Calleri en el descuento de la primera parte le dio la victoria al Sao Paulo ante un pobre Flamengo, vigente campeón del torneo y que se fue silbado por los más de 67.000 aficionados que llenaron el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El Sao Paulo fue mejor desde el inicio y controló el partido ante un Flamengo que en la primera mitad no inquietó la portería visitante y que notó en exceso la baja de su gran figura, el centrocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta, lesionado.



Con la victoria, el Sao Paulo, entrenado por Dorival Júnior, el técnico que ganó la Libertadores y la Copa de Brasil el año pasado pero que cuyo contrato no fue renovado por la directiva rojinegra, necesita apenas un empate el domingo que viene en casa ante su afición para alzar su primera Copa de Brasil, el único título que le falta en su palmarés.

¿Qué pasó con James?

La suplencia de James Rodríguez llamó la atención y sobre todo que no hiciera parte del equipo durante los 90 minutos.



Y los medios brasileños ya dan noticias sobre las posibles razones de su suplencia. Globo Esporte dice que el DT tuvo en cuenta su partida a la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria y que no pudo aprovechar esas semanas para seguir con su adaptación al club.



"La pobre respuesta tras casi dos semanas de entrenamientos coincide con la ausencia de James Rodríguez... Convocado por Colombia, el centrocampista jugó los dos partidos de la ventana de clasificación sudamericana y no consiguió ganar más terreno en el São Paulo de cara a las eliminatorias", dice el medio.



"James aún está lejos de tener el impacto esperado. Por falta de tiempo y de oportunidades, como la desperdiciada durante la fecha FIFA”, agrega el medio brasileño.



Se espera que tras esta semana de trabajo el colombiano vuelva a ser tenido en cuenta en la nómina para el partido de vuelta del fin de semana.



James en sus cinco partidos con Sao Paulo aportó una asistencia y falló el penal decisivo en la serie ante Liga de Quito por Copa Sudamericana.



