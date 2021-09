¿Por dónde ver los partidos de James Rodríguez en Colombia?

James Rodríguez llegó a su octavo club en una carrera de 15 años como profesional. Tras debutar en 2006 con Envigado, a los 14 años, ahora llega al Al Rayyan, de la primera división de Catar.

James deja Europa después de 10 años. Había llegado al Porto en 2011, procedente de Banfield. Luego pasó por Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.



"Solo quiero ser feliz. Quiero ganarlo todo, competir cada tres días, poder jugar y que los hinchas vean buen fútbol”, dijo James.



Aún no hay fecha para el debut del colombiano. El próximo partido del Al Rayyan será el lunes, contra el Al Khor.



“Hace muchos días que no entreno por el viaje, quiero ponerme un par de días bien para poder jugar bien, porque en el futbol si no estás al 100 por 100 es duro. Entrenaré y luego la decisión vendrá del entrenador", agregó.



¿Dónde se podrán ver los partidos del Al Rayyan en Colombia? Hasta ahora, ningún canal ha adquirido los derechos de ese campeonato. Bein Sports tiene los derechos, pero para una parte de África.



EL TIEMPO supo que ya hubo ofrecimiento a varios canales para contar con la señal, pero que hasta ahora no hay ninguna negociación avanzada.



