Este es el primer título que puede ganar James Rodríguez en Catar

James Rodríguez sigue en boca de todos. Su llegada al Al Rayyan de Catar no fue bien vista por muchos, pero el colombiano está a punto de ganar el primer título en el fútbol de ese país.

El futbolista colombiano disputará con su escuadra la final de la Amir Cup, también llamada Copa del Príncipe, este viernes, una buena opción para entrar con pie derecho y celebrar un título.



Le puede interesar: (El gesto obsceno de Juan Carlos Osorio en la final de la Superliga)

¿Cuál es el rival de James?

Sin embargo, el juego no será fácil, pues al frente tendrá el Al Sadd, elenco que dirige el español Xavi, quien hace poco salió adelante en un enfrentamiento entre ambos conjuntos: 4-2.



James Rodríguez no la pasó bien en su debut con el Al Rayyan, equipo con el que perdió 3-0 contra el Al Duhai en el torneo de Catar.



El colombiano no tuvo una buena presentación, pero viene de una larga para y eso se vio reflejado en el campo.

El colombiano recibe críticas

Y mientras el cucuteño trata de ponerse a tono con su nueva escuadra, en Inglaterra le dan con ‘alma, vida y sombrero’.



“La carrera de James Rodríguez ha tocado fondo después de que la superestrella colombiana dejara la Premier League por Catar”, se leyó en el diario Daily Star, al comentar sobre la derrota del Al Rayyan.



La buena noticia para James es que, por fin, rompió una racha de cinco meses sin jugar un partido oficial. La mala: tiene mucho trabajo por delante, el nivel del equipo no le ayuda y él tampoco se vio fino. Y eso puede pesarle mucho para su futuro.



Le puede interesar: (Los pros y contras de la idea de hacer el Mundial de Fútbol cada dos años)



Deportes