James, Lorenzo y Selección: un sinsabor amargo... (Meluk le cuenta)

“Me quedó un sinsabor amargo”, dijo una vez, y en serio, con su tono paisa de su Medellín popular, Fredy ‘Totono’ Grisales, quien fue el volante de la Selección Colombia campeona de la Copa América del 2001, el único trofeo del equipo nacional de su historia.

No es chiste, pero el jueves pasado, creo que buena parte del país futbolero entendió que el gran Totono no metió la pata cuando dijo lo que dijo, pues sintió ese mismo “sinsabor amargo” cuando Néstor Lorenzo, el entrenador argentino, dio a conocer su primera convocatoria de la Selección Colombia.



No tiro la primera piedra: creí que, quizás, iba a llamar a más nuevos jugadores para probarlos. Al fin y al cabo, a los otros ya los conoce desde su paso como asistente de José Pékerman en la Selección.

Néstor Lorenzo, de entrada, llamó a los mismos

Pero no: aún elaborando el duelo de la eliminación al Mundial de Catar, pues resultó llamando a la gran mayoría de los mismos de siempre, a los que José Pékerman, Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda llamaron, empezando por James, Falcao, Cuadrado y Ospina.



El tema James es excluyente por lo polémico, por su calidad de gran figura mediática, por su inactividad, por su fama de galán e influenciador, por sus largos seis meses sin jugar en serio... Toda una novela.

James Rodríguez

Soy de los que esperan que James recupere aunque sea el 65 por ciento del gran nivel que tuvo, para ser de nuevo mucho más, y por lejos, que el ciento por ciento de los demás jugadores de este país. Pero hoy no lo tiene.



No soy el DT de la Selección, ni quiero serlo ni jamás se me ha ocurrido ser técnico de fútbol. Con esa distancia y respeto, lo mejor hubiera sido decirle a James que se volviera indispensable en su nuevo equipo, el Olympiacos, para salir de su ruina deportiva entre las ruinas griegas, y que seguro con eso estaría listo en seis meses para ser el primero en la fila del primer partido de la próxima eliminatoria.

Hipótesis para entender la convocatoria de Lorenzo



¿Cómo entender la convocatoria tan de Lorenzo para los partidos del próximo sábado y el martes 27 contra Guatemala y México?



Ahí van mis hipótesis:



1. El equipo de Lorenzo. A sabiendas de que tendrá apenas estos juegos y quizás un par más antes de la eliminatoria, se la jugó por lo que cree será el corazón grueso de SU equipo. Los entrenadores, todos, tienen que encontrar, armar, tener SU grupo. Es todo. A estos ya los conoce y puede entender que tiene trabajo adelantado.



2. La liga local es menor. Los muchos reclamos por la ausencia de más jugadores de la Liga colombiana no se compadecen ni con el nivel interno ni con la suerte de los equipos en los torneos internacionales. Una cosa es con violín y otra, con guitarra. Cuando le preguntaron a Lorenzo por qué no llamó a Daniel Ruiz (uno de los ‘pelaos’ sensación de Millonarios) y sí a James, contestó con una verdad, así suene antipática: “No se puede comparar a Daniel Ruiz con James”. Y por extensión, tampoco y ni más faltaba, al ‘Caballo’ Márquez o a Dayro Moreno con Falcao. Para ellos, los microciclos...

Daniel Ruiz

3. Patrioterismo. En contravía de la creencia del fanático simple y de los patrioteros nacionalistas, a la larga pues esto, con un par de polémicas puntuales, es lo mejor que tenemos. Así lo entendió Pékerman, así lo entendió Queiroz, así lo entendió Rueda y así lo entiende Lorenzo. Con una mano en la cabeza y la otra en el corazón: pasamos trabajos para armar una Selección fuerte. Hacer creer que tenemos para formar 3 o 4 selecciones de primer nivel es falso.



4. Lo mejor de la convocatoria. Sin dudarlo, es que para el próximo Mundial serán 6 clasificados y medio, casi siete, entre 10.



5. ¿Metida de pata? No fue un error, no fue un gazapo. Por todo esto se comprueba que, aunque no lo crean, el “sinsabor amargo” del ‘Totono’ Grisales sí existe.



