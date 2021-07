¿Destino andaluz? James Rodríguez aparece en el radar del Sevilla

Con el Milan de Italia entregándole la '10' a un joven Brahim Díaz que regresa al club, la expectativa de ver a James Rodríguez vestido de 'rossonero' comienza a ver lejana, lo que abre nuevamente un mar de dudas sobre qué le depara la temporada que pronto comienza al colombiano.



Un Benítez reticente por su mala relación con el colombiano desde sus tiempos del Real Madrid y un Everton que no ve con malos ojos su venta, por su sueldo tan alto, para financiar nuevos fichajes que agraden al técnico, hacen que Inglaterra no sea el mejor ambiente para que James se quede allí.



Este martes una nueva página se abre en esta novela, pues Eurosport reporta que tanto Richarlison como James Rodríguez podrían cambiar Inglaterra por España.



El primero al Real Madrid, situación que no vería tan bien el Everton y el segundo, James, al Sevilla.



"El Everton está feliz de que Rodríguez se vaya, pero tiene la esperanza de poder retener a Richarlison, a quien le han permitido presentarse con Brasil en los Juegos Olímpicos", cita el canal.



