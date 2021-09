¿Se viene el regreso de James a la Selección? Esto dice la Federación

Este viernes corrió la versión de que James Rodríguez habría sido reservado para una posible convocatoria a los tres juegos de octubre de la eliminatoria del Mundial.



“James Rodríguez quedó bloqueado por la Federación Colombiana de Fútbol. Confirmado con fuentes cercanas al Everton”, afirmó Javier Hernández Bonnet, periodista de Blu Radio.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, de los jugadores más representativos de la Selección Colombia. Foto: Miguel Autista / FCF

Aunque el estar bloqueado no significa que hará parte de la convocatoria, fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol afirmaron a EL TIEMPO que hasta el momento ningún jugador ha sido bloqueado y este proceso se llevará a cabo entre este sábado y domingo, fecha en que vence el plazo para bloquear jugadores.



La razón de que no se haya hecho este proceso es porque el cuerpo técnico de la Selección Colombia no ha entregado la lista de jugadores que serán bloqueados para los partidos contra Uruguay, Brasil y Ecuador.



El último partido de James con la selección fue en noviembre de 2020, en el fatídico 6-1 contra Ecuador en Quito, en la era de Carlos Queiroz.



