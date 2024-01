James Rodríguez y São Paulo separarían sus caminos: se asoma fuerte interés de Europa

James Rodríguez ha sido tema de conversación en Brasil, en medio de su pretemporada con São Paulo. El cucuteño no fue inscrito por el club dirigido por Thiago Carpini para el Campeonato Paulista y su continuidad en suelo brasileño está en duda.



De forma misteriosa y sin ninguna explicación convincente, el cucuteño no fue inscrito para el campeonato del estado de São Paulo: fue borrado y ni siquiera ha aparecido en el banco de suplentes en los partidos contra Santo André, Mirassil y Portuguesa.

James Rodríguez, con la camiseta del Sao Paulo. Foto: Instagram de James Rodríguez / Sao Paulo FC

Mucho se ha hablado sobre un posible cambio de aires, desde hace algunas semanas se ha hablado de una salida del club 'tricolor' para continuar con su carrera en Europa, continente en el que brilló con las camisetas del Porto, Real Madrid y Mónaco.



Aunque James ha venido trabajando en los entrenamientos e incluso anotó dos goles en una práctica reciente, en Brasil reportaron que el colombiano podría tener los días contados en São Paulo.



Según reveló el periódico Globo Esporte, el Besiktas de Turquía se habría acercado a su entorno y tiene cierto interés por llevar al jugador de 32 años de edad al viejo continente.

James Rodríguez. Foto: Twitter del Sao Paulo

“En una deslucida etapa en São Paulo, el mediocampista James Rodríguez está en la mira del Besiktas, de Turquía. El club turco buscó representantes del deportista colombiano en los últimos días. Hasta ahora, los dirigentes tricolores no confirman ninguna propuesta”, explicó el medio citado.



No es la primera vez que James Rodríguez es relacionado con un club turco, la semana pasada, el portal Fanatik de Turquía afirmó que el cucuteño de 32 años de edad estaba en el radar del Trabzonspor.



Por ahora, la opción de ir a Turquía se ve lejana para James que sigue de pretemporada en Brasil y ha decidido no hablar mucho sobre su futuro futbolístico.

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo. Foto: Sao Paulo FC, EFE.

Desde su llegada al São Paulo, James Rodríguez ha disputado 14 partidos en todas las competencias, marcó un gol y entregó 3 asistencias.

