James le 'daría el sí' a un viejo conocido

James Rodríguez volvió a ser noticia. Esta vez su salida del Real Madrid es mucho más que inminente y ya se habla de su llegada a un club de Inglaterra.

El jugador colombiano no hace parte de la plantilla de confianza del DT francés, Zinedine Zidane, y el club español ha intento ubicarlo en otros clubes, pero no hay nada concreto.



El martes pasado se conoció una información que en las últimas horas ha tomado mucha fuerza y es el reencuentro entre el técnico italiano Carlo Ancelotti y el cucuteño, esta vez en el Everton inglés.



Pues bien, no es la primera vez que este dúo se vuelva a juntar. Es más, los mejores momentos de James han sido con Ancelotti bajo su mandato.



Fue quien lo llevó al Real Madrid, tras su excelente participación en el Mundial de Brasil. James llegó a España por una suma de 80 millones de euros y sus primeras temporadas fueron buenas.



Ancelotti lo potenció, le dio confianza, era titular con él y uno de los jugadores importantes, pero el equipo se cayó y James no fue el mismo, lo que obligó a la directiva a tomar decisiones con el DT, quien no continuó.



El futuro del colombiano no estaba seguro y pasó de ser un jugador importante a uno del segundo escalón. En el 2017, cuando James no la pasaba bien, se la abrió una puerta en el Bayern Múnich, pedido por Ancelotti, quien lo llevó a Alemania y optó por el préstamo del jugador con opción de compra.



En el Bayern tuvo buenos partidos, le devolvieron la confianza, pero cuando estaba en un buen momento otra vez Ancelotti dejó el equipo y volvieron los 'dolorosos'.



Hoy, cuando el Real Madrid quiere buscarle otro rumbo, James Rodríguez puede encontrar en su 'padrino' la tabla de salvación para ir al fútbol inglés.



