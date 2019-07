¿Por qué James se podría quedar en el Real Madrid?

Pasan los días y James Rodríguez sigue en espera de definir su futuro deportivo. A la fecha, el volante pertenece al Real Madrid, que busca venderlo a otro equipo y no cederlo. En el panorama están el Nápoles, que lo quiere en préstamo; el Atlético, que podría negociar el traspaso, y el propio Real Madrid, que podría dejarlo en sus filas.

Según información del diario 'As' de España, publicada este miércoles, el Real Madrid no es radical en cuanto a la salida del colombiano, pero todo dependerá de sus negociaciones por otros jugadores y por las ofertas por el propio James.



El caso específico sería el del jugador Isco. Según 'As', si el Madrid logra ubicar a Isco en otro club por la suma que estima, unos 80 millones de euros, la salida de James ya no sería tan indispensable.



Sin Isco, James podría tener otra oportunidad en el club banco. Además, el club español también espera vender al volante Dani Ceballos, así que de darse noticias con estos dos futbolistas, la ventana para el colombiano quedaría abierta.

Al parecer el Madrid no tiene afán para resolver el caso del colombiano, que se encuentra en periodo de vacaciones y, según dicen en España, serán hasta el 29 de julio, fecha en la cual James debería presentarse al Real Madrid, si no se ha definido su llegada a otro club.



El problema de que James se quede en el Madrid pasa por su relación con el técnico Zinedine Zidane, con quien tuvo poca oportunidad de jugar en su etapa en el club.



Sobre la mesa está también la posibilidad del Atlético de Madrid, que si bien no ha hecho una oferta formal, si estaría muy interesado en negociar con el club merengue, aunque el presidente Enrique cerezo dijo el martes que para que esa posibilidad sea real "hay mucho trecho".



"Para el Madrid, vender a James al Atlético no sería un problema, pero no es una urgencia inmediata", dice el informe de As.



Por ahora, la opción del Nápoles, que hasta hace poco parecía firme, se ha frenado, porque el club italiano solo quiere a James cedido, opción que no es viable para el Real Madrid.



