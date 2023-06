James Rodríguez, afuera de la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Alemania e Irak, aún no define su futuro profesional, tras rescindir su contrato con el Olympiacos, de Grecia, a finales de marzo.

A pesar de múltiples rumores sobre equipos que estarían interesados en contratar al jugador colombiano, aún no hay ninguna oferta concreta por él.

Uno de los más fuertes era el de Besiktas, de Turquía, pero este miércoles, el propio presidente del club, Ahmet Nur Cebi, aseguró que no están interesados en James.



"No... no está en nuestra agenda", aseguró el dirigente a la pregunta de un reportero local acerca de un supuesto interés, no sin antes preguntar por el nombre del jugador.

La nueva versión sobre James: llegaría a Boca Juniors

Ahora, la opción de James, según versiones de prensa, sería un regreso a Argentina. O al menos, eso contó el periodista Javier Hernández Bonnet, quien deslizó la posibilidad de que el ‘10’ juegue en Boca Juniors.

James Rodríguez consiguió el título con Banfield.

Incluso, el comunicador de Blu Radio dio las que serían las cifras del contrato, superior a la oferta que en su momento habría hecho Botafogo, de 3,2 millones de dólares.



“El contrato supera la cifra que se rumoró en su momento con Botafogo. La idea es hacerlo jugar antes de volverlo a llevar al fútbol de España. Hacerlo jugar en un grande de Argentina”, dijo.



¿Tiene Boca los recursos para llevar a James? Según Hernández Bonnet, el dinero llegaría de un grupo de empresarios que pondrían la plata para un contrato a tres años.



James, que ya jugó en Banfield a comienzos de su carrera antes de dar el salto a Europa, tendría cupo en Boca por la posible salida de Sebastián Villa, quien está suspendido por la condena que recibió por violencia de género.

Boca Juniors vs. Pereira. En acción, Yilmar Velásquez y Sebastián Villa.



