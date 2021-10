James, cerca de volver a la Selección Colombia

James Rodríguez sigue siendo noticia. Lleva solo dos partidos disputados con su equipo, el Al Rayyan de Catar, su forma no es la ideal, pero la mayoría lo pide para la Selección Colombia, de la cual ha estado ausente.

Y si bien quedan varios días para los juegos de Colombia frente a Brasil y a Paraguay en noviembre, pues el tema de la posible convocatoria del cucuteño está a la orden del día.



Le puede interesar: (América y Osorio: así está la situación en medio de la crisis ​)

¿James está listo para la Selección?



James fue desconvocado por Reinaldo Rueda para la selección que estuvo en la Copa América y para los juegos de Perú y Argentina, debido a problemas médicos.



El DT advirtió que el jugador no estaba en condiciones para la exigencia máxima de la eliminatoria y de la Copa y tomó la decisión que a muchos, incluso a él, no le gustó.



Sin embargo, para lo que viene de la eliminatoria james podría estar en la convocatoria. Según El Vbar de caracol, Al Rayyan fue notificado por la Federación Colombiana de Fútbol para bloquear a james con miras a los encuentros del 11 contra Brasil, de visitante, y el 16 frente a los guaraníes, en Barranquilla.



Y mientras eso se confirma, el técnico de club Al-Rayyan, el francés Laurent Blanc, atendió a los medios de comunicación, previo al partido por la Qatar Stars League que tendrán frente a Al-Sailiya. El DT fue consultado por la condición actual de James Rodríguez.



“Es un muy buen jugador, todos lo saben, pero llegó tarde a Catar. No tuvo muchos juegos de preparación y con Nzonzi es lo mismo, pero estoy muy feliz de tenerlos en el equipo”, reconoció el entrenador francés.



Blanc dijo que tanto James como Nzonzi necesitan minutos y él se los dará. "Necesitan tiempo y eso en el fútbol a veces es difícil porque en este momento necesitamos ganar. James y algunos jugadores no están en la mejor forma y lo sabemos, pero necesitamos de ellos. Si los quieres tener al 100 por ciento tienen que jugar”.

Vuelven Borja y Campaz



De igual manera, se conoció que Miguel Ángel Borja y Jáminton Campaz, ambos del Gremio de Porto Alegre, también fueron informados de que regresarán a la Selección.



Los claro es que la eliminatoria está encima, que Colombia necesita ganar puntos, luego del triple empate contra Uruguay, Brasil y Ecuador, para asegurarse en uno de los lugares directos a Catar 2022.



Le puede interesar: (Esta es la decisión que Juan C. Osorio habría tomado como DT del América)



Deportes