Ancelotti confirmó el estado de James: ¿juega contra Manchester City?

A James Rodríguez le ha venido costando el juego fuerte y la intensidad con la que se vive la Premier League. En el partido del pasado domingo tuvo que salir al minuto 68, en la derrota contra el Fulham, por un golpe en su tobillo izquierdo.



James es hoy el segundo jugador del Everton que más faltas recibe en la Liga Premier, según las estadísticas detalladas de As. James ha recibido 32 faltas en los 16 partidos que ha disputado en esta, su primera temporada en Inglaterra y con el Everton. Es decir, tiene un promedio de dos faltas recibidas por partido.



Pero la duda que se tenía era si el volante colombiano podía llegar al encuentro en el que el Everton enfrentará este miércoles al Manchester City, luego de su golpe en el tobillo, pero el mismo italiano Carlo Ancelotti despejó las dudas.



"Es la intensidad de los partidos y de la Premier League. Hay mucho contacto. Infortunadamente, James sufrió contacto contra el Fulham, pero creo que no pasó nada. Fue normal. Está disponible para jugar mañana (miércoles)", anunció el italiano en rueda de prensa.



Además, sobre el juego fuerte en la Premier y la adaptación de James, el técnico del Everton comentó: "Evitar el contacto en el fútbol es imposible.Él tiene que aceptar eso. Es infortunado que tenga golpes en dos partidos pero ¿a cuantos jugadores les dan golpes? Es normal. El fútbol es de contacto y las reglas no se pueden cambiar".



