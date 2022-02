Este domingo 20 de febrero, el jugador de la selección de Colombia James Rodríguez, por medio de su cuenta de Twitch, contestó todas las preguntas que sus fanáticos le hacían sobre su permanencia en la liga de Catar.



El cucuteño negó tener problemas con su compañero Falcao y, por el contrario, dijo que era como su hermano. También, dijo que la prensa solo crea rumores que no son ciertos.



La decisión de James de unirse a la liga de Catar para muchos fue un retroceso en su carrera, ya que este llegó a estar fichado por el Real Madrid en el 2014, Bayern Múnich, entre otros equipos europeos.

Rodríguez reconoció que la decisión de ser fichado por Al-Rayyan se dio por su necesidad de volver a retomar su nivel físico y futbolístico; y como consecuencia de la llegada del entrenador Rafa Benítez al Everton.



“Por lo menos estoy jugando. Al equipo en la liga no se nos han dado los resultados. Pero, en la copa vamos bien, la idea es poder ganarla”, confesó James en transmisión por su canal de Twitch.



“Estoy jugando. Estoy haciendo las cosas bien. Ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea”, contó en la trasmisión.



(Siga leyendo: Antirrécord: ¡tres autogoles de la misma jugadora en un partido!).



También manifestó sus deseos por querer cambiar de equipo, pero no sabe cuánto tiempo va estar en la Liga: “¿Hasta cuando en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

Palabras de @jamesdrodriguez en su canal de Twitch



Esta jugando, anotando y dando asistencias



Falsa la supuesta pelea con @FALCAO



¿Clasifica 🇨🇴 al Mundial?



Lucho Díaz



Daniel Ruiz @MillosFCoficial



No siguió en Everton xñ Benítez



Podría volver a Europa y le gusta la MLS pic.twitter.com/N1ZcXFhw8h — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) February 21, 2022

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo. Ojalá terminemos de la mejor manera. Tengo salud, que es importante, y en la parte física estoy perfecto”, añadió el cucuteño.



Aunque el contrato que tiene con Al- Rayyan va hasta diciembre de 2024, el futbolista no descarta la posibilidad de volver a jugar en Europa. Comentó que le gustaría jugar en Italia.



“Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo. Esperar a ver qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”.



(Le puede interesar: Juanfer Quintero brilló con gol y Arboleda falló en el triunfo de River).



Por otro lado, recordó su paso por el Everton de Inglaterra: “Sí volvería, ¿por qué no? Es un club en el que me hubiera gustado estar más tiempo, con hinchas increíbles. Pero bueno, me topé con un técnico que no quería contar conmigo. Yo quería estar ahí, lastimosamente son cosas de gustos y el técnico no quiso contar conmigo, es respetable. Hasta el último día me entregué al máximo, y ese es el recuerdo que quiero dejar en cada equipo”.

Por último, confesó que la Mayor League Soccer (MLS) de Estados Unidos le llama la atención para retirarse en un futuro. “Me gustaría retirarme, porque es un país que me gusta mucho, además estaría más cerca de mi hija (Salomé), que vive en Miami. Hace muchos años me voy de vacaciones allá”, comentó el futbolista.



Sin embargo, no descartó la posibilidad de retirarse en nuestro país al afirmar que: “Si algún equipo me quiere yo con gustó voy”.

Más noticias

- Colombia empata con Argentina en amistoso femenino

- Luis Díaz celebra y James Rodríguez le deja mensaje

- ¿James Rodríguez está con Karol G? Él aclaró su situación sentimental

- Sinisterra grita presente, con golazo para el Feyenoord

Tendencias EL TIEMPO