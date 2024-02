James Rodríguez le hizo un pedido definitivo al Sao Paulo: se quiere ir

James Rodríguez vive una nueva novela en su carrera deportiva, ahora por cuenta de su futuro en el Sao Paulo de Brasil.



(Le puede interesar: James Rodríguez responde a los señalamientos con contundente video en Sao Paulo)

El futbolista colombiano no ha podido competir en este 2024 por una lesión de pantorrillas que ha sufrido de manera crónica.



El jugador quedó afuera de la convocatoria para la Supercopa de Brasil el pasado fin de semana y al no viajar con la delegación fue víctima de muchas críticas.

Nuevo giro

James Rodríguez, con Sao Paulo.

De momento las directivas han venido negando que exista un pedido de parte del club Besiktas de Turquía, que al parecer está decidido a ficharlo.



Una nueva versión surgió este miércoles en torno al futuro del jugador colombiano. El medio Globo Sporte revela que el jugador ya tuvo una reunión con las directivas del equipo para definir su futuro.



El medio brasileño afirma que en la reunión el propio jugador fue el que pidió facilidades para irse del equipo.

"La conversación tuvo lugar esta semana. En ella, James habría sugerido un acuerdo amistoso. El jugador afirmó que tiene pocas oportunidades en el club y que le gustaría seguir cerca de su familia", dice el medio.

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo.

Agrega que "São Paulo ahora analiza las condiciones para rescindir el contrato".



Este miércoles por la mañana, mientras los compañeros de James se concentraban para el duelo contra el Agua Santa, el jugador se ejercitó en el CT da Barra Funda:



El colombiano también habría informado que se siente incómodo con una supuesta deuda con el club, pero funcionarios del São Paulo dicen que ese tema no fue tratado en la conversación.



James vive un nuevo episodio de confusión en su carrera, tal como le ha pasado en varios de los clubes en los que ha jugado.

Sorpresa en Sao Paulo

James Rodríguez, en Sao Paulo.

Previamente, el exfutbolista Muricy Ramalho, quien actualmente es el coordinador deportivo del Sao Paulo, habló con ‘Canal do Nilson Cesar’ a través de Youtube y se refirió a la actualidad de James.



Dijo que el jugador no había expresado que se quiera ir del club, pero tampoco desmintió una oferta desde el fútbol de Turquía, tal como viene indicando la prensa de ese país, que lo vincula al Besiktas.



"No nos ha dicho nada hasta ahora, tiene contrato y lo tratamos como a un jugador del São Paulo”, dijo el directivo.



Agregó que si el DT Carpini lo necesita para el duelo de este miércoles, podrá contar con él.



“Si el entrenador quiere convocarlo mañana (miércoles) para jugar, es su decisión”, agregó.

La inestabilidad de James

James Rodríguez, con una extensa y exitosa carrera, ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones. Sus salidas de Catar y Grecia no se dieron en los mejores términos y el jugador es apuntado de “problemático”.



Por alguna razón, la relación con sus entrenadores casi siempre se deteriora y James pierde peso en los equipos donde pasa, incluida la Selección Colombia. Luego de un buen paso en el Porto, James llegó en 2013 al Mónaco. Allí se encontró con el italiano Claudio Ranieri, que, en un principio, lo mandó al banco de suplentes.

James Rodríguez en su presentación con Real Madrid.



Después el Mundial de Brasil, pasó al Real Madrid, donde su primera temporada, de la mano de Carlo Ancelotti, fue extraordinaria. El problema es que el equipo no ganó ni la Liga ni la Champions, y eso le costó el puesto al italiano.



Llegó Rafa Benítez con quien James nunca no tuvo una buena relación. Hubo dos episodios claves por ese entonces: el primero, el comienzo de una racha de lesiones, el 8 de septiembre de 2015 salió resentido de un amistoso entre Colombia y Perú.



Benítez fue destituido y en su reemplazo llegó Zinedine Zidane y eso fue peor para el colombiano, porque James fue siendo cada vez más relegado.



En Bayern Múnich, en la primera temporada, con Ancelotti primero y con Jupp Heynckes después, James rindió y salió campeón de la Bundesliga. Pero Heynckes se fue y en su reemplazo contrataron al croata Niko Kovac. El colombiano comenzó a ceder terreno.

Con su llegada a Bayern Múnich, James Rodríguez tuvo un precio de 50 millones de euros.



El pedido de Kovac fue el mismo de Ranieri, el mismo de Benítez: “James está bien últimamente, pero estoy convencido de que puede hacer más. Se esfuerza en defensa, pero aún puede ayudar más y ser más directo con la pelota”, dijo el croata.



Al final, aunque el Bayern quería comprarlo, el propio James dijo que no se sentía cómodo y volvió al Real Madrid.



Cuando James llega al Everton, otra vez recibía el cobijo de Ancelotti, pero este otra vez se fue y lo dejó desprotegido. La mala suerte para James fue que al cargo llegó otra vez Rafa Benítez, y James supo que no iba a tener oportunidad. Entonces se fue a Catar.



"Me fui a Catar porque en Everton, el entrenador no me quería y no iba quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, no podían dar un salario", comentó en ese entonces el colombiano.



En Grecia parecía que había encontrado su lugar, cuando parecía que en Olympiacos logrado algo tranquilidad, pero se un momento a otro se confirmó su salida de forma repentina.





