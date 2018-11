James Rodríguez pide pista para convencer a Kovac

James Rodríguez no pasa un buen momento en el Bayern Múnich. No tiene la continuidad que quiere. No es titular fijo. No jugó a mitad de semana en la Liga Campeones y no jugó el fin de semana anterior en la Bundesliga por una lesión de pantorrilla, según el club. Hoy espera la oportunidad en el juego contra el Borussia Dortmund, en un clásico del fútbol alemán.

La situación en Bayern no es cómoda, más allá del triunfo en Champions contra AEK Atenas (2-0). A diario salen reportes de prensa que informan una aparente incomodidad de varios líderes del equipo con el DT Niko Kovac. James no ha estado ajeno a las dificultades. La prensa alemana ha rumorado sobre su futuro, se asegura que Juventus está tras sus pasos, que su agente, Jorge Mendes, quiere presionar su salida en el mercado de invierno, que el jugador quiere regresar cuanto antes al Real Madrid. Para colmo, en la última semana trascendió que el colombiano se habría disgustado con Hasan Salihamidzic, director deportivo del equipo bávaro, al que habría rechazado darle la mano.

En 10 fechas de la Bundelsiga, James ha estado presente en 8 partidos, y solo fue titular en 5 de ellos, en los que ha anotado tres goles. Sin embargo, pese a su aparente incomodidad por no jugar siempre, sus cifras en el campeonato alemán son mejores que hace un año, cuando estaba con el DT Carlo Ancelotti, primero, y luego, con Jupp Heynckes. Para entonces, a la fecha 10, James había jugado 6 partidos y llevaba 2 goles.



El problema adicional para el volante colombiano es la lesión de pantorrilla que sufrió la semana pasada y que confirmó el propio Kovak. Todo apunta a que ya está recuperado, aunque el DT no le dio minutos contra el AEK Atenas.



En medio de toda esta tormenta, y con el Bayern a cuatro puntos del líder, que justamente es su rival de hoy, el Borussia, James espera tener participación en este partido.











