James Rodríguez no se esconde: exige el regreso de tres referentes a Selección Colombia

La Selección Colombia terminó un año glorioso y luego de vencer a Paraguay con un gol de Rafael Santos Borré (1-0), el equipo que dirige Néstor Lorenzo aumentó su invicto y se mantiene dentro de los equipos clasificados al Mundial 2026 al sumar 12 puntos.

Luego del importante partido, James Rodríguez, una de las figuras de Colombia en estos partidos de eliminatorias al Mundial y capitán del equipo, entregó declaraciones a medios de comunicación en Asunción y el colombiano dejó clara la importancia de ganar, pero también pidió a otros jugadores experimentados como Falcao García, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado.

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

“El respeto es mutuo para todos los muchachos, del menor hasta el más mayor. Acá vengo a sumar. Todavía falta, afuera hay gente que tiene que estar acá, que suma mucho, como Cuadrado, Falcao y David Ospina porque nos pueden ayudar mucho”, mencionó James Rodríguez, en una entrevista con Jaime Dinas.



“Acá falta más gente: Falcao, Cuadrado, David” declaración a ⁦@JaimeDinas⁩ del 10 de ⁦@FCFSeleccionCol⁩ James, post partido en Asunción ante Paraguay …… pic.twitter.com/bnbZRJ6ULH — Jaime Dinas (@JaimeDinas) November 22, 2023

Cabe destacar que Cuadrado no fue convocado para esta doble fecha eliminatoria por un problema físico en el tendón de Aquiles. Ospina no está teniendo protagonismo y minutos en Al Nassr de Arabia Saudita y Falcao está recuperando su ritmo futbolístico en el Rayo Vallecano.



Por ahora, Néstor Lorenzo ha logrado gestionar la nómina con jugadores que venían en proceso anterior como James, pero ante el bajo ritmo de competencia de Juan Guillermo Cuadrado, Falcao y David Ospina, no han podido ser vuelto a ser tenidos en cuenta.

Con información de Futbolred.

