James Rodríguez fue titular en ambos partidos amistosos de la Selección Colombia en Estados Unidos.

En el primer duelo, ante Guatemala, el '10' abrió la cuenta para el equipo de Néstor Lorenzo.



Ante México, quizá fue uno de los mejores en el pálido primer tiempo del equipo. Aun así, las críticas en redes sociales no se han hecho esperar.



Y en medio de ola de cuestionamientos a Rodríguez, una decisión ajena parece alejarlo todavía más de los fanáticos colombianos.



'James se aleja de Colombia'

James Rodríguez Foto: EFE

La cadena 'Star+', dueña de los derechos de transmisión del fútbol griego, confirmó que el próximo partido del Olympiacos, equipo de James Rodríguez, no se podrá ver en Colombia a través de su plataforma.



Desde que Rodríguez llegó al fútbol del país heleno, sus juegos no se han podido seguir por televisión en el país.



El de este domingo, ante el Atromitos Athinon, el último en salir del 'radar' de los colombianos.



Al parecer, la situación está complicada para que los hinchas vean los juegos de James, pues la cadena había elegido sus dos juegos por fecha para transmitir mucho antes de que el '10' retornara a Europa.



Sin embargo, no se descarta del todo la transmisión de encuentros posteriores.

