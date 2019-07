Si no es Nápoles ni Atlético de Madrid, habría otra opción para James

La novela de James Rodríguez parece no tener fin. Real Madrid, el propietario de sus derechos deportivos, no piensa contar con él para esta temporada, y los dos equipos que han mostrado interés, Nápoles y Atlético de Madrid, no han podido concretar su contratación.

Sin embargo, el diario alemán ‘Sport Bild’ publicó este jueves que hay un tercer equipo a la espera de lo que suceda en las negociaciones entre Real Madrid y Nápoles, y si no se da, entraría en la puja por James.

Se trata del París Saint-Germain, el actual campeón de Francia. El PSG, en caso de que los italianos no estén dispuestos a pagar lo que pide el Madrid por Rodríguez, estarían dispuestos a poner el dinero para quedarse con el volante creativo.

"El obstáculo para ficharle es el Real Madrid, que para nosotros tiene peticiones demasiado altas. Pero James quiere ir al Nápoles", declaró el presidente del club italiano, Aurelio de Laurentis, al diario 'Corriere dello Sport'.



