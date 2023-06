James Rodríguez no parece preocupado. No estuvo en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Irak y Alemania y hasta ahora todo indica que no tiene nada arreglado para continuar su carrera en Europa, pero él parece verse tranquilo y, a pesar de todo, feliz.

Mientras se concretan ofertas, Rodríguez sigue dedicado a su faceta de empresario de la gastronomía.



Recientemente abrió el restaurante 'Arrogante' en Bogotá y después se ha dejado ver en el Café Dos Molinos, que abrió en Medellín, y que recientemente también inauguró en la capital.



De hecho, este domingo James fue la sensación en Portal 80, el centro comercial en el que inauguró su última sede. Y su presencia desató la locura.



James Rodríguez paralizó centro comercial en Bogotá

James apoyará a 20 jóvenes con sus estudios. Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

De un momento a otro, el local inaugurado esta misma semana, se empezó a llenar de seguidores que descubrieron que James Rodríguez estaba ahí sentado.



De hecho, parece que hubo que implementar un mecanismo de seguridad para que todos pudieran lograr su cometido: tomarse una foto con el '10'.



James lució sonriente, cálido y cercano y lo compartió en sus redes con la frase:



"Compartiendo un café con mi gente" y un emoticono de la bandera de Colombia.



Tras decenas de mensajes en redes sociales de seguidores de James, la cuenta del Café Dos Molinos publicó el video del emotivo momento que vivió el '10' con los bogotanos.

