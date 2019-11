James Rodríguez, otra vez, es la incógnita de Queiroz

Se acerca la fecha de amistosos Fifa de noviembre y la incertidumbre en la Selección Colombia vuelve a ser por James Rodríguez.



Si en la convocatoria anterior el volante fue la gran ausencia, lo que generó un ir y venir de versiones y desmentidos, ahora su llamado está en veremos por las dificultades físicas que arrastra el jugador, que esta semana tampoco actuará con el Real Madrid.

Este martes se espera la convocatoria de Carlos Queiroz para los juegos contra Perú y Ecuador, el 14 y el 19 de noviembre.



El lunes, al menos, hubo noticias desde Madrid. El club merengue publicó que James Rodríguez “realizó carrera sobre el césped”, y así se lo vio en una fotografía publicada en la página web del equipo.



James, que no juega desde el pasado 22 de octubre, arrastra un problema muscular que no ha sido aclarado por el club. El jugador estuvo 11 minutos en el partido de la Liga de Campeones entre Galatasaray y Madrid, pero para la revancha no estaría presente.

James, además, aprovechó este tiempo de baja de dos semanas para adelantar asuntos personales, concretamente el nacimiento de su segundo hijo, Samuel, cuya noticia reveló el mismo jugador la semana pasada, por lo que, según se supo de manera extraoficial, estuvo unos días en Colombia con permiso de su club.



Este lunes, en una nota difundida por la agencia de noticias Efe, se dice que en el Madrid piensan que la fecha de regreso de James será después de la para por la fecha Fifa, para el partido de Liga de España contra Real Sociedad, el 23 de noviembre.



Efe también asegura que las molestias musculares de James vienen desde el 22 de septiembre, en el juego contra Sevilla. Luego estuvo en cinco partidos más, pero, según esta versión, lo hizo con dolor.



En este periodo fue que el colombiano se perdió el llamado a la Selección, pero el DT Queiroz nunca mencionó que tuviera alguna dificultad física, por el contrario, se interpretó como un interés del jugador de permanecer en Madrid entrenando para ganarse un lugar en la plantilla de Zinedine Zidane.



El volante tampoco estuvo en la convocatoria para los juegos Fifa de septiembre.

¿Irá a la Selección?

La pasada ausencia de James en la Selección generó muchas dificultades para la Federación Colombiana, después de que el técnico Queiroz asegurara que no lo citó por decisión propia, y luego el presidente Ramón Jesurún dijera que había un acuerdo entre técnico y jugador para que no fuera convocado.



El cruce de versiones generó hasta un comunicado oficial de la entidad, aclarando que no hay diferencias entre ellos, aunque después el vicepresidente Álvaro González Alzate dijo que lo sorprendió que cada uno diera una versión diferente.



Tras semejante dificultad, James apareció en la lista de 34 preconvocados para los juegos contra Perú y Ecuador, los últimos del año y como preparación para el inicio de la eliminatoria en marzo. Pero la presencia de James es una gran incógnita.



La semana pasada, el DT Queiroz volvió a referirse al tema, y dijo: “Lo sucedido con James en la convocatoria pasada no tiene ninguna duda. Las dudas son para los que quieren especular. Para nosotros, que hacemos un trabajo serio y honesto, no hay espacio para dudas”.



