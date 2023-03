Al menos 36 personas murieron y decenas resultaron heridas en Grecia por la colisión entre un tren de pasajeros que viajaba entre Atenas y Tesalónica y un convoy de mercancías, según un nuevo balance difundido el miércoles por el servicio de bomberos, por lo que el clásico de ese país Olynpiacos y el AEK no se jugará.

El jefe de la estación de Lárisa, la ciudad del centro del país donde se produjo el accidente, fue detenido este miércoles, informó a AFP una fuente policial.



El tren de pasajeros transportaba 342 personas y ambos convoyes llevaban "varios kilómetros" circulando por la misma vía por una razón todavía desconocida, indicó el portavoz del gobierno Yiannis Oikonomou.

Suspendido el partido

Pese a sus buenos números en la temporada, en los recientes partidos James Rodríguez no ha sido tenido en cuenta y todo indicaba que estaría convocado contra AEK Atenas por Copa de Grecia, pero finalmente no fue incluido por Míchel.



Se confirmó horas previas al encuentro entre Olympiacos contra AEK en semifinales de la Copa de Grecia que el partido fue suspendido debido la una tragedia que enluta al país.



No se conoce todavía la fecha en que se jugará la semifinal de este importante certamen. Eso le dará tiempo al colombiano para recuperarse.



Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της μεγάλης τραγωδίας στα Τέμπη. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους τραυματίες και τους δικούς τους ανθρώπους. pic.twitter.com/VU4LwmjEB7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 1, 2023



