James: estos son los tres equipos a los que fue ofrecido

James Rodríguez sigue siendo noticia. El colombiano no tiene confirmada su continuidad en el Everton y se habla que su agente, Jorge Mendes, ya lo habría ofrecido a otros clubes de Europa.

James en este momento sigue en vacaciones, tras no haber sido convocado a la Selección Colombia para la eliminatoria y la Copa América.



Le puede interesar: (La demoledora Brasil de Tite: una prueba de fuego)



Primero, y ante la firma de Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid, el volante sonó para volver al club, pero solo quedó en eso, en un rumor.



Hoy, tras varios días de conversaciones, se da a conocer que Mendes lo ofreció al Milan, Nápoles y al Atlético de Madrid.



Lo del Nápoles no es nuevo, pues hace dos años también se habló de esa opción. Lo mismo del Atlético de Madrid, algo que no se ha concretado. Lo del Milan salió a luz pública el martes.



Ya se dio el primer paso. Se habla en Europa de un acercamiento entre Mendes y los dirigentes milanistas y se abre la opción de la llegada de James, pues Hakan Calhanoglu se fue para el Inter de Milan.



También se conoció que el empresario espera recibir una buena suma de dinero por el colombiano, se habla de entre 10 y 20 millones de euros.



Le puede inetresar: ('Jugar con tres en la mitad no es la primera alternativa': Rueda)



Deportes