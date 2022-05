James Rodríguez volvió a ser noticia en Colombia. Como ha sido costumbre de un tiempo para acá, no son sus grandes jugadas las que colman los titulares sino sus acciones por fuera de las canchas.

Al 'boom' que despertó en el mundo de la farándula por su presencia en la boda de su hermana, la influencer Juana Valentina Restrepo, se le sumó en las últimas horas el singular cambio de 'look' con el que inauguró mayo.



El '10' de la Selección Colombia y el Al Rayyan de Catar optó por teñir su pelo de rosado con un estilo muy particular.



El nuevo 'look' de James. Foto: @jamesrodriguez10

Consciente de lo disruptivo de su nuevo corte, James Rodríguez escribió en Twitter: "Ahora quiero ver los memes".



Aun así, más allá del tono singular con el que presentó el nuevo 'look', a algunos fanáticos les llamó la intención la aparente relación que tendría el estilo con el de otros famosos colombianos, como los reguetoneros J Balvin y Karol G. Pues bien, sí hay un nexo entre los singulares estilos de los mencionados.



El estilista de los famosos en Medellín

Los 'looks' de James, Karol G y Daniela Ospina. Foto: @jamesrodriguez10, EFE, @daniela_ospina5

Según compartió el propio James Rodríguez, el hombre detrás de su nuevo 'look' es Frank Durango Urán, un estilista y diseñador artístico de Medellín que ha trabajado con celebridades como J Balvin, Karol G, los Piso 21 y la propia Daniela Ospina.



Sus diseños se han robado el protagonismo durante el último tiempo en grandes escenarios musicales. Ahora, con James, su marca se verá también en las canchas de fútbol.

I changed something can you guess? 🤪😏 pic.twitter.com/zApIyH4IK9 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) May 2, 2022

