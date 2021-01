¡Atención! Ancelotti da un nuevo parte sobre la salud de James

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, habló este lunes sobre el estado de salud del colombiano James Rodríguez, quien jugó hasta el cuarto minuto de la prórroga del partido contra el Rotherham, en la FA Cup.

James fue protagonista de esa victoria, 2-1, no jugó bien, pero reaparecía como titular y en el tercer minuto de ese primer período extra metió el pase para el gol del triunfo.



Ancelotti advirtió que era bueno que el cucuteño volviera y jugara hasta el primer tiempo suplementario.



"No, James tiene que entrenar bien como entrenó la semana pasada, tiene que jugar, está acostumbrado a mantener una buena condición y jugar. El hecho de que jugó 99 minutos en la copa lo ayudó a tener una mejor condición en el futuro, eso es seguro", dijo el DT.



James venía recuperándose de dolencias musculares, que le impidió estar con su equipo en el final del 2020, pero ya con el juego contra el Rotherham le sirve para tomarse confianza.



"Tiene que mantener su calidad en lo más alto, y su calidad no es física. No lo fiché para tener más potencia física en la plantilla, sino para más calidad. El trabajo de un gerente es intentar unir esta cualidad y lo físico", indicó Ancelotti.



Everton jugará este martes contra el Wolves, partido de la Liga Premier y es factible que James Rodríguez salga de titular.





