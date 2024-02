James Rodríguez, en la mira: criticado por no ir con Sao Paulo a Supercopa de Brasil

Las últimas informaciones acerca de James Rodríguez siguen sembrando dudas acerca de su continuidad en Sao Paulo, uno de los clubes más grandes de Brasil. Este domingo, el club jugará contra Palmeiras en Belo Horizonte la Supercopa de ese país.

Sin embargo, James no hace parte de la delegación, en la que, incluso, viajaron jugadores que están lesionados o que no fueron convocados para el partido, como Luan, Néstor o Igor Vinicius, según reportó el periodista brasileño Gabriel Sá.

“James Rodríguez no viajó con la delegación por deseo personal. Decidió quedarse en Sao Paulo y no acompañar a sus compañeros en Belo Horizonte”, publicó Sá en su cuenta de X.

James Rodríguez não viajou com a delegação por um desejo pessoal. Decidiu ficar em São Paulo e não acompanhar os companheiros em Belo Horizonte. Nomes como Luan, Nestor e Igor Vinícius, que não vão para o jogo, vieram. pic.twitter.com/pZoNR9qq1s — Gabriel Sá (@OGabrielSa) February 4, 2024



La noticia cayó muy mal entre los hinchas de Sao Paulo, que criticaron la actitud del jugador colombiano y cuestionaron en redes sociales su compromiso.

“Ain mais a diretoria ta queimando o James”

“Ain o antigo técnico sabotou ele”

“Ain Carpini não dá seqüência pra ele”



No final a má vontade tá partindo toda do atleta — 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒂𝒓𝒅𝒐 (@LEONADACONSTA) February 4, 2024

Como falei ano passado ele não demonstra muito amar , querer estar no clube em que está .. Luiz Gustavo chegou depois dele e já tem toda uma identidade, abriu mão de algumas coisas pra se adaptar o mais rápido possível, ele parece querer sair ou ser titular na pressão .. — Anderson (@AndersonGomesP) February 4, 2024

¿Qué está pasando con James Rodríguez en Sao Paulo?

Esta semana, el nuevo técnico de Sao Paulo, Thiago Carpini, se refirió a la situación de James, quien no juega con el club desde el pasado 26 de noviembre. Se perdió las últimas tres fechas del campeonato brasileño 2023 y no ha sido convocado para ningún partido hasta ahora.



“James entrenó esta semana con el grupo. No puedo decir si está capacitado para participar con el plantel que va a Belo Horizonte. Pero esta semana ya ha entrenado con el grupo y se encuentra mejor. Está muy cerca del regreso, de estar en el campo”, declaró Carpini.



“Ahora depende mucho más de la retroalimentación del deportista. Tenemos que respetar eso. Respetamos el momento en que se sienta seguro de actuar con seguridad para ayudarnos. No sé si será el próximo fin de semana o si será para las próximas fechas”, agregó.



También esta semana, el presidente del club, Julio Cazares, se refirió a la posiblidad de una transferencia de James.



“La idea es retenerlo, pero nunca sabemos qué pasará. No fuimos contactados, es jugador del Sao Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol”, declaró Casares.

🚨🎙️ | "É um grande profissional, tá treinando, tá se adaptando ao Brasil. Quem escala não é o técnico, quem escala é o próprio jogador treinando."



- Júlio Casares sobre James Rodriguez pic.twitter.com/ErV1eUfaFG — Mais Tricolor 🇾🇪 (@maistricolorr) January 31, 2024



